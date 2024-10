Motivul pentru care Adrian Newey a ales, de fapt, Aston Martin. A refuzat să lucreze cu Hamilton la Ferrari - Antena Sport

Motivul pentru care Adrian Newey a ales, de fapt, Aston Martin Adrian Newey a fost preyentat oficial de Aston Martin - Profimedia Motivul pentru care Adrian Newey a ales, de fapt, Aston Martin. Inginerul britanic a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a ales să se alăture echipei Aston Martin, începând cu 2025. S-a zvonit că acesta era pe cale să semneze cu Ferrari, acolo unde ar fi făcut echipă cu Lewis Hamilton. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ La scurt timp după ce ofițerul tehnic de la Red Bull a anunțat că se va despărți de echipa austriacă, în presa internațională au apărut tot feluri de zvonuri despre următoarea echipă cu care va lucra. Inițial s-a crezut că acesta va semna din 2025 cu Ferrari. Bănuielile au fost alimentate după ce Hamilton a transmis public că se va despărți de Mercedes. Britanicul în vârstă de 39 de ani se va alătura Scuderiei de sezonul următor. Motivul pentru care Adrian Newey a ales, de fapt, Aston Martin Ferrari a fost cel mai folosit nume de echipă, iar fanii au fost entuziasmați că Newey ar putea lucra în premieră cu Hamilton. Mai mult, pilotul însuși a declarat că ar fi un „privilegiu” să facă echipă cu inginerul britanic. Cu trecerea timpului, zvonurile despre Ferrari s-au mai domolit. În cele din urmă, fostul inginer Williams și McLaren a dezvăluit că își va continua munca în Formula 1 alături de Aston Martin. În timpul unei conferințe de presă, Adrian Newey a vorbit despre alegerea pe care a făcut-o și dacă a luat în considerare să semneze cu Ferrari, notează formula1.com. „Am fost foarte flatat de numărul de echipe care m-au abordat. Am avut discuții cu unele dintre acele echipe, nu cu toate. Până la urmă, a devenit o alegere foarte clară și naturală, din toate motivele pe care le-am spus mai devreme în cadrul conferinței”, a dezvăluit Adrian Newey. Reclamă

Britanicul avea nevoie de o „nouă provocare”

Se pare că britanicul în vârstă de 65 de ani a analizat pentru o perioadă ofertele și s-a decis că are nevoie e o „nouă provocare”. Adrian Newy este cel mai titrat inginer din Formula 1, având la activ 36 de ani în industrie. Cu maşinile concepute de el, inginerul a obţinut 12 titluri la piloți și 13 titluri la constructori.

„Spre sfârșitul lunii aprilie, am decis că trebuie să fac ceva diferit. Am petrecut mult timp cu Mandy, soția mea, discutând despre ce urmează… Ce facem? Plecăm și navigăm în jurul lumii? Fac ceva diferit? Ne-am luat puțin timp liber. Am simțit că am fost destul de norocos să am realizat ceea ce am aspirat de la vârsta de 10 sau 12 ani, și anume să fiu pur și simplu designer – nici măcar nu cunoșteam cuvântul inginer – în cursele cu motor.

Pot să spun sincer că totul a fost un bonus, după ce am reușit oarecum acest lucru chiar de la facultate. Desigur, niciodată nu m-am așteptat la ceva asemănător cu ceea ce am avut norocul să fiu implicat. Dar trebuie să fii sincer cu tine și să te păstrezi proaspăt, așa că am simțit că am nevoie de o nouă provocare”, a explicat inginerul.

Nu este pentru prima oară când Adrian Newey lucrează cu Aston Martin Se pare că ceea ce l-a convins de fapt să accepte oferta venită de la Aston Martin a fost devotamentul lui Lawrence Stroll. De asemenea, nu ar fi prima oară când britanicul lucrează cu această echipă. Până acum, Newey a mai lucrat cu Aston Martin prin intermediul colaborării Red Bull la proiectul AM-RB-001 Valkyrie. „Este un sentiment diferit atunci când ai pe cineva ca Lawrence implicat așa, ne întoarcem la modelul vechi. Și să am șansa de a fi acționar și partener este ceva care nu mi-a fost niciodată cu adevărat sau nu mi-a fost oferit până acum. Este o oportunitate pe care o aștept cu mare nerăbdare. A devenit o alegere foarte naturală”, a încheiat britanicul. Contractul lui Adrian Newey cu Aston Martin va începe pe 1 martie 2025.

