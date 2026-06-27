“Nu-mi pot explica” Reacţia lui Max Verstappen după ce a făcut accident în calificările din Austria!

Max Verstappen a spus că nu-şi poate explica ce a dus la accidentul în care a fost implicat în finalul calificărilor Marelui Premiu al Austriei. Accidentul său a complicat serios calificările din Austria, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. A fost steag galben după incidentul lui Verstappen, părea că Leclerc şi Hamilton vor ocupa primele două locuri pe grila de start, dar Russel a obţinut un tur fabulos pe steag galben şi a obţinut, in extremis, pole-ul.

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Verstappen va pleca al cincilea în cursa Marelui Premiu al Austriei, care va fi în direct duminică, de la 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Max Verstappen nu înţelege de ce nu a putut controla monopostul şi s-a izbit de parapet!

„Nu-mi pot explica în mod real (n.r: din ce cauză s-a produs accidentul). Totul a fost în regulă. Doar că e mereu ciudat să te izbești lateral. Nu e niciodată cel mai plăcut mod de a avea un accident într-o mașină de Formula 1.

Primele două sectoare au fost destul de bune, dar știam că în ultimul sector Mercedes era foarte rapid. Știam că încă mai exista marjă. Cred că, şi dacă eram pe locul 3, ar fi fost un rezultat foarte bun pentru noi. Dar, în acel ultim tur, nu pot explica cu adevărat de ce s-a întâmplat asta.

Deja în virajul 6 a fost același lucru, la intrarea lungă, combinată. Am avut o ruptură puternică, un moment important, ceea ce a fost puțin ciudat, pentru că acel viraj în mod normal subvirează întotdeauna.