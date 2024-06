Programul complet al Marelui Premiu de Formula 1™ al Austriei. Marea cursă e duminică, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY - Antena Sport

Programul complet al Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei. Marea cursă e duminică, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY Profimedia

Programul complet al Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei. Marea cursă e duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 şi live stream în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Va fi spectacol total în Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, care va avea şi o cursă de sprint. Aceasta va fi sâmbătă, de la ora 13:00, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Programul complet al Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei Marele Premiu al Austriei va debuta vineri cu singura sesiune de antrenamente. Aceasta va începe la 13:30 şi va fi în AntenaPLAY. Tot vineri, de la ora 17:30, vor fi calificările pentru cursa de sprint, live în AntenaPLAY. Cursa de sprint va avea loc sâmbătă, de la 13:00, şi va fi în direct şi pe Antena 3 CNN, pentru ca de la ora 17:00 să înceapă calificările pentru marea cursă de duminică. Sesiunea de antrenamente (vineri, 13:00, AntenaPLAY)

Calificările pentru sprint (vineri,17:30, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cursa de sprint (sâmbătă, 13:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Calificările pentru marea cursă (sâmbătă, 17:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cursa Marelui Premiu al Austriei (duminică, 16:00, Antena 1 şi AntenaPLAY) Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Spaniei

Max Verstappen porneşte cu prima şansă în Marele Premiu al Austriei, după ce s-a impus şi în cursa de la Barcelona. După ce a câștigat fără probleme întrecerea din Barcelona, Max Verstappen i-a lăudat pe cei de la McLaren și a spus că aceștia au avut o mașină foarte rapidă, care i-a dat bătăi de cap. Totodată, pilotul a explicat și strategia Red Bull, care i-a adus o nouă victorie pe circuitul iberic.

„Am preluat conducerea în turul al 3-lea, în primul sprint am reușit să mă distanțez puțin față de urmăritori. McLaren a fost o mașină foarte rapidă astăzi, mult mai rapizi ca noi. Am avut o strategie agresivă care a dat roade la final.

Am fost puțin surprins de Rusell, am ieșit puțin pe iarbă, am pierdut puțin timp. Ceea ce a contat astăzi este că am avut grijă de pneuri. Pneurile se încălzesc foarte tare aici, din cauza virajelor rapide. Am avut puține probleme”, a spus Max Verstappen, după victoria din Barcelona.

