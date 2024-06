Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei! - Antena Sport

Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei! Profimedia Max Verstappen a oferit prima reacție după ce a câștigat cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei! Pilotul de la Red Bull a vorbit despre întrecerea de pe circuitul din Barcelona. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lando Norris a plecat din pole position în cadrul cursei din Barcelona. Totuși, pilotul de la McLaren nu a reușit să profite de acest avantaj și a încheiat cursa doar pe locul al 2-lea. Marele Premiu de Formula 1 al Spanei s-a văzut în direct pe Antena 1 și LIVE STREAM în AntenaPLAY. Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei! După ce a câștigat fără probleme întrecerea din Barcelona, Max Verstappen i-a lăudat pe cei de la McLaren și a spus că aceștia au avut o mașină foarte rapidă, care i-a dat bătăi de cap. Totodată, pilotul a explicat și strategia Red Bull, care i-a adus o nouă victorie pe circuitul iberic. „Am preluat conducerea în turul al 3-lea, în primul sprint am reușit să mă distanțez puțin față de urmăritori. McLaren a fost o mașină foarte rapidă astăzi, mult mai rapizi ca noi. Am avut o strategie agresivă care a dat roade la final. Reclamă

Am fost puțin surprins de Rusell, am ieșit puțin pe iarbă, am pierdut puțin timp. Ceea ce a contat astăzi este că am avut grijă de pneuri.

Pneurile se încălzesc foarte tare aici, din cauza virajelor rapide. Am avut puține probleme”, a spus Max Verstappen, după victoria din Barcelona.

Pentru Max Verstappen a fost al 4-lea succes de la Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei. De notat este că pilotul de la Red Bull a ajuns la 3 victorii consecutive pe circuitul din Barcelona.

