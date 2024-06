Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Spaniei, în direct pe Antena 1 şi live stream în AntenaPLAY! Spectacol la Barcelona - Antena Sport

Tur 3/66: Max Verstappen l-a depăşit pe George Russell şi a urcat pe primul loc! Carlos Sainz l-a depăşit şi el pe colegul de echipă, Charles Leclerc, şi a urcat pe locul cinci.

Update: A început cursa din Marele Premiu al Spaniei! Lando Norris a fost depăşit de George Russell la start! Pilotul de la McLaren a fost depăşit şi de Max Verstappen.

Update 15:45: În 15 minute va începe Marele Premiu al Spaniei.

Update 15:00: Într-o oră va începe cursa din Marele Premiu al Spaniei. Aşa arată grila de start:

Acesta este al doilea pole-position din carieră pentru Lando Norris, după cel obţinut în 2021 la Sochi, în Rusia. La finalul calificărilor de la Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, Lando Norris s-a arătat extaziat de performanţa realizată.

„A fost un tur absolut perfect. Mi-am dat seama de la început şi eram foarte entuziasmat. Este cel mai bun pole position al meu, chiar dacă nu au fost multe. Dar a fost un tur absolut perfect. Încă din Miami suntem rapizi. Probabil că am pierdut multe pole positione-uri pentru că nu am făcut o treabă perfectă. Am făcut modificări în Q3 şi asta ne-a adus pole position. O victorie este ţinta, dar este foarte dificil. Suntem în poziţie de a câştiga, ne dorim asta”, a spus Lando Norris.