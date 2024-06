Situaţie incredibilă la Marele Premiu al Canadei! Russell va pleca din pole position, deşi a avut acelaşi timp ca şi Verstappen - Antena Sport

Situaţie incredibilă la Marele Premiu al Canadei! Russel şi Verstappen au avut acelaşi timp, dar pilotul Mercedes va pleca primul Profimedia Situaţie incredibilă la Marele Premiu al Canadei! Russell va pleca din pole position, deşi a avut acelaşi timp ca şi Verstappen. Iar explicaţia este simplă. Pilotul celor de la Mercedes a obţinut pole-position-ul, deşi a avut acelaşi timp cu Max Verstappen. Pilotul de la Mercedes va pleca primul în Marele Premiu de Formula 1 al Canadei pentru că a fost primul care a obţinut timpul de pole. Situaţie incredibilă la Marele Premiu al Canadei Cei doi piloţi au obţinut timpul 1:12:000. Campionul mondial en-titre a obţinut timpul chiar în ultimul tur din calificări, dar George Russel va fi cel care va pleca din pole-position. „Este uimitor, mă simt atât de bine. Mulţumesc mult celor din echipă. Am simţit îm Monaco că este un nou început pentru noi. Vom încerca să obţinem victoria. Maşina este uimitoare, am adus o serie de setări la Monaco„, a spus George Russel. „A fost o manşă de calificare foarte buhă, nu a fost uşor pentru noi să setăm monopostul. La fel ca şi weekend-ul trecut, am început destul de jos. Totul va depinde şi de vreme„, a spus şi Max Verstappen. Cursa din Canada va avea loc duminică seară, de la ora 20:45, în direct pe Antena Stars şi în AntenaPLAY. Reclamă

Reclamă 4

Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

După primele 8 etape, Max Verstappen este pe primul loc, cu 169 de puncte, urmat de Charles Leclerc, cu 138 de puncte, în timp ce Lando Norris este pe locul 3, cu 113 puncte.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!