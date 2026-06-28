“Un rezultat mare”. Ce a spus Max Verstappen după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Austriei

Max Verstappen a acordat o primă reacție după ce a obținut cel mai bun rezultat de până acum din acest sezon în monopostul Red Bull, și anume locul 2 în Marele Premiu al Austriei. Batavul s-a arătat mulțumit de ce a reușit să facă, punctând și problemele prin care a trecut, referindu-se inclusiv la accidentul din calificări.

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Marele Premiu al Austriei s-a încheiat cu victoria lui George Russell, care a câștigat prima sa cursă în “Marele Circ” după o pauză de aproximativ patru luni. Podiumul de la Spielberg a fost completat de Max Verstappen și de Kimi Antonelli.

Declarațiile lui Max Verstappen după cel mai bun rezultat din acest sezon

Imediat după cursă, cei trei piloți i-au acordat interviuri “la cald” lui David Coulthard, iar Verstappen s-a declarat mulțumit de ce s-a întâmplat. Plecat de pe poziția a cincea, după ce în calificări a fost implicat într-un accident care l-a “zdruncinat”, cvadruplul campion mondial a făcut o cursă solidă și a terminat pe 2, înregistrând cel mai bun rezultat din acest sezon.

“Primele tururi au fost distractive, aș putea spune. După care a intervenit această problemă de management de cauciucuri și am și avut probleme cu monopostul, dar până la urmă să trec linia de sosire pe locul 2 e un rezultat mare. Sunt fericit pentru acest podium.

(n.r. Cât de dur a fost impactul din calificări?) I-am și spus lui GP (n.r. Gianpiero Lambiase, inginerul său de cursă) atunci pe radio, m-am lovit la genunchi. De aceea eram mai instabil“, a fost reacția lui Verstappen după cursă.