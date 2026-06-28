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“Un rezultat mare”. Ce a spus Max Verstappen după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Austriei

Andrei Nicolae Publicat: 28 iunie 2026, 20:20

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Un rezultat mare. Ce a spus Max Verstappen după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Austriei

Max Verstappen, după Marele Premiu al Austriei / Profimedia

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Max Verstappen a acordat o primă reacție după ce a obținut cel mai bun rezultat de până acum din acest sezon în monopostul Red Bull, și anume locul 2 în Marele Premiu al Austriei. Batavul s-a arătat mulțumit de ce a reușit să facă, punctând și problemele prin care a trecut, referindu-se inclusiv la accidentul din calificări.

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Marele Premiu al Austriei s-a încheiat cu victoria lui George Russell, care a câștigat prima sa cursă în “Marele Circ” după o pauză de aproximativ patru luni. Podiumul de la Spielberg a fost completat de Max Verstappen și de Kimi Antonelli.

Declarațiile lui Max Verstappen după cel mai bun rezultat din acest sezon

Imediat după cursă, cei trei piloți i-au acordat interviuri “la cald” lui David Coulthard, iar Verstappen s-a declarat mulțumit de ce s-a întâmplat. Plecat de pe poziția a cincea, după ce în calificări a fost implicat într-un accident care l-a “zdruncinat”, cvadruplul campion mondial a făcut o cursă solidă și a terminat pe 2, înregistrând cel mai bun rezultat din acest sezon.

Primele tururi au fost distractive, aș putea spune. După care a intervenit această problemă de management de cauciucuri și am și avut probleme cu monopostul, dar până la urmă să trec linia de sosire pe locul 2 e un rezultat mare. Sunt fericit pentru acest podium.

(n.r. Cât de dur a fost impactul din calificări?) I-am și spus lui GP (n.r. Gianpiero Lambiase, inginerul său de cursă) atunci pe radio, m-am lovit la genunchi. De aceea eram mai instabil“, a fost reacția lui Verstappen după cursă.

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Acțiunea din Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Marii Britanii, care va avea loc în perioada 3 -5 iulie.

Top 10 în Marele Premiu al Austriei:

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

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3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Isack Hadjar (Red Bull)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

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