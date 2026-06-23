Vestea pe care o aștepta Max Verstappen a venit! Ce se întâmplă cu motoarele din Formula 1

La două săptămâni după ce a ajuns la un acord cu echipele de Formula 1, în special pentru reducerea ponderii părţii electrice a motoarelor monoposturilor în 2027 şi 2028, Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a adoptat oficial aceste modificări marţi, informează AFP.

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Raportul dintre partea termică şi partea electrică a motorului, în prezent 53% / 47%, va creşte astfel la 58% / 42% în 2027 şi apoi la 60% / 40% în 2028.

Modificare importantă în Formula 1 privind motoarele

Această propunere a fost salutată de piloţi când a fost anunţată pe 10 iunie, chiar dacă majoritatea lor ar fi dorit ca modificările să meargă şi mai departe. Ajustările regulamentului includ “ajustări specifice ale puterii motorului cu ardere internă, fluxului de combustibil şi implementării sistemului de recuperare a energiei, precum şi o mai mare flexibilitate în gestionarea energiei”, a declarat FIA la anunţarea măsurilor.

Toate au fost acum validate de Consiliul mondial al sporturilor cu motor al FIA, care s-a întrunit marţi la Macao (China).

Noile reglementări tehnice au schimbat profund monoposturile în acest sezon, cu motoare aproape pe jumătate electrice, ceea ce implică multă muncă de gestionare a energiei care nu este instinctivă pentru piloţi.