Vestea pe care o aștepta Max Verstappen a venit! Ce se întâmplă cu motoarele din Formula 1

La două săptămâni după ce a ajuns la un acord cu echipele de Formula 1, în special pentru reducerea ponderii părţii electrice a motoarelor monoposturilor în 2027 şi 2028, Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a adoptat oficial aceste modificări marţi, informează AFP.
Raportul dintre partea termică şi partea electrică a motorului, în prezent 53% / 47%, va creşte astfel la 58% / 42% în 2027 şi apoi la 60% / 40% în 2028.
Modificare importantă în Formula 1 privind motoarele
Această propunere a fost salutată de piloţi când a fost anunţată pe 10 iunie, chiar dacă majoritatea lor ar fi dorit ca modificările să meargă şi mai departe. Ajustările regulamentului includ “ajustări specifice ale puterii motorului cu ardere internă, fluxului de combustibil şi implementării sistemului de recuperare a energiei, precum şi o mai mare flexibilitate în gestionarea energiei”, a declarat FIA la anunţarea măsurilor.
Toate au fost acum validate de Consiliul mondial al sporturilor cu motor al FIA, care s-a întrunit marţi la Macao (China).
Noile reglementări tehnice au schimbat profund monoposturile în acest sezon, cu motoare aproape pe jumătate electrice, ceea ce implică multă muncă de gestionare a energiei care nu este instinctivă pentru piloţi.
Aceste maşini noi au fost condamnate aproape în unanimitate în paddock, începând cu cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull), care a descris maşinile din 2026 drept “Formula electrică pe steroizi” şi a ameninţat în repetate rânduri că va părăsi F1 dacă nu se iau măsuri pentru a îmbunătăţi situaţia.
Verstappen, un susținător al regulamentului recent adoptat
La un moment dat, s-a pus problema ca schimbarea anunțată de FIA să nu se mai producă, moment în care Max Verstpapen “amenințase” iar cu retragerea din F1.
“Dacă lucrurile rămân așa, sezonul viitor va fi foarte lung, ceea ce nu vreau. Pot să vă spun că dacă lucrurile rămân așa, atunci… vom vedea, pentru că pentru mine, mental, nu e sustenabil să continui așa pentru încă un an. Absolut deloc.
Încercăm să rămânem optimiști, pentru că încă lucrăm pentru a implementa aceste modificări, iar în mod evident cei care au un mic avantaj vor încerca să le facă viața grea celorlalți. Dacă FIA este puternică însă și Formula 1 e puternică din punct de vedere al conducerii, atunci pur și simplu vor trebui să facă modificările“, a spus cvadruplul campion mondial, potrivit sursei citate anterior.
Sursa: Agerpres.ro
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