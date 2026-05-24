Max Verstappen “amenință” din nou cu retragerea după ce a primit o lovitură: “Nu e sustenabil să continui așa”

Max Verstappen a fost de la începutul sezonului un contestatar al noilor reguli din Formula 1, însă olandezul spera că lucrurile se vor schimba după un anunț făcut de FIA. Cvadruplul campion mondial a primit însă o lovitură, motiv pentru care s-a arătat din nou nemulțumit într-un discurs acordat la Grand Prix-ul din Canada.
Formula 1 a trecut printr-o schimbare de regulament majoră în 2026, iar una dintre principalele modificări a vizat unitatea de putere a monoposturilor, care în prezent se bazează 50% pe combustie și 50% pe energie electrică. Nu toți piloții au primit însă cu bine noile reguli, iar Verstappen a fost cel mai vehement în această privință încă de când a început sezonul, zvonindu-se inclusiv că olandezul ar putea părăsi F1 din acest motiv.
Schimbarea dorită de Verstappen, în pericol să nu se mai producă. Olandezul, nemulțumit
Recent, Verstappen părea că va primi o veste bună, după ce Federația Internațională de Automobilism a anunțat că ia în considerare ca din sezonul 2027, procentajele pentru unitatea de putere să se schimbe și să devină 60% combustie și 40% energie electrică, o informație care a fost primită cu brațele deschise de olandez.
Cu toate acestea, modificarea respectivă e în pericol să nu se mai producă la anul, deoarece în cadrul unei ședințe ținute la Marele Premiu al Canadei, Ferrari, Honda și Audi nu au fost de acord cu schimbarea de regulament, în timp ce Red Bull și Mercedes au spus “da”, conform gazzetta.it. De aceea, schimbarea în cauză ar urma să fie amânată abia pentru sezonul 2028, ceva ce l-a deranjat enorm pe “Mad Max”.
Într-un discurs ținut după calificările Marelui Premiu din Canada, unde George Russell a obținut pole position-ul, olandezul s-a arătat nemulțumit de votul preliminar din padoc și a bătut din nou apropouri privind retragerea sa. Cu toate acestea, Verstappen a spus că vrea să rămână optimist cu privire la ce ar putea să se întâmple.
“Dacă lucrurile rămân așa, sezonul viitor va fi foarte lung, ceea ce nu vreau. Pot să vă spun că dacă lucrurile rămân așa, atunci… vom vedea, pentru că pentru mine, mental, nu e sustenabil să continui așa pentru încă un an. Absolut deloc.
Încercăm să rămânem optimiști, pentru că încă lucrăm pentru a implementa aceste modificări, iar în mod evident cei care au un mic avantaj vor încerca să le facă viața grea celorlalți. Dacă FIA este puternică însă și Formula 1 e puternică din punct de vedere al conducerii, atunci pur și simplu vor trebui să facă modificările“, a spus cvadruplul campion mondial, potrivit sursei citate anterior.
