"Aș fi putut câștiga Balonul de Aur" Adi Mutu a spus care a fost cea mai mare greșeală a carierei sale: "Eram tânăr și prea singur" - Antena Sport

Situația lui Adrian Mutu s-a complicat după venirea lui Jose Mourinho la Chelsea, în vara lui 2004. Românul s-a certat cu tehnicianul lusitan, care nu era de acord cu stilul său de viață. Mai mult decât atât, „The Special One” a suspectat că Adi Mutu consumă droguri, iar, suspiciunile s-au adeverit în luna septembrie a aceluiași an.

Antrenorul l-a dat apoi afară pe român, iar, după o suspendare de 7 luni, a semnat cu Juventus.

Adrian Mutu, unul dintre cei mai importanți jucători români din istorie

Adrian Mutu și-a început cariera la FC Argeș. A ajuns la Dinamo în 1999, iar după doar un an a făcut pasul în fotbalul mare, la Inter.

„Briliantul” a mai bifat o experiență la Hellas Verona, iar, în 2002 a ajuns la Parma, echipă la care a impresionat. Chelsea l-a transferat în vara lui 2003 pentru 22,7 milioane de euro și l-a dat afară în 2004, după scandalul provocat de român.

În 2005, Mutu a ajuns la Juventus, iar în 2006 era cumprat de Fiorentina, echipă la care a fost legitimat până în 2011. În cariera sa, fostul atacant a mai fost legitimat la: Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City și ASA Târgu Mureș.

La echipa națională a adunat 77 de selecții, în care a marcat 35 de reușite. Mutu se află la egalitate cu Gheorghe Hagi, pe prima poziție, în clasamentul golgheterilor all-time la echipa națională.

Adrian Mutu le-a dezvăluit englezilor motivul incredibil pentru care s-a despărţit de Petrolul

Adrian Mutu s-a despărţit de Petrolul şi a explicat pentru The Telegraph termenii divorţului de echipa din Ploieşti, venit după mai puţin de trei luni.

„Am fost criticat pentru că eram prea profesionist”, a dezvăluit „Briliantul”, cel care a adunat pe banca Petrolului două victorii, trei egaluri şi cinci înfrângeri.

„Recent, am plecat de la Petrolul. A fost o perioadă scurtă acolo, de nici 3 luni. Din punct de vedere profesional, a fost o experiență nefericită. Dar o să învăț din ea. Lucrurile nu au mers în vestiar, a fost lipsă de chimie. Nu fac nuntă la victorie și înmormântare la înfrângere. Probabil nu eram pe aceeași lungime de undă.

Știți de ce am fost criticat? Pentru că sunt prea profesionist. Serios? Nu petrec timp în vestiar pentru că îi respect pe jucători. Cât am fost eu jucător, nu mi-a plăcut să am antrenorii cu mine în vestiar. Nu vreau să-i deranjez pe băieți. Dar asta nu înseamnă că sunt arogant.

Vreau să creez jucători buni, dar și oameni bun. Să dezvolți partea sportivă fără să acorzi atenție celei umane nu are niciun sens. Ca jucător, am fost judecat de multe ori fără să fiu înțeles. Am învățat că nu vraeu ca alții să sufere așa cum mi s-a întâmplat mie”, a spus Mutu, citat de sursa menționată.