Bayern Munchen, criză uriaşă! Trei înfrângeri consecutive, iar scaunul lui Tuchel se clatină - Antena Sport

„Nu sunteți atât de buni pe cât credeam. Trebuie să mă adaptez nivelului vostru”, le-a transmis pe Thomas Tuchel jucătorilor lui Bayern.

Tuchel nu i-a menajat pe bavarezi nici după meciul cu Lazio, din turul optimilor de finală ale UEFA Champions League.

„Am făcut tot ce era posibil să pierdem acest meci. A fost o partidă pe care am avut-o în mână și căreia i-am dat drumul. Am simțit că de la un punct nu am mai crezut în noi. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Au fost prea multe greșeli individuale, nu înțeleg de ce ajungem aici”, a declarat Tuchel după meci.