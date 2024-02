Thomas Tuchel i-a făcut praf pe jucătorii lui Bayern: "Nu sunteţi atât de buni pe cât credeam" - Antena Sport

„Nu”, a fost răspunsul clar al antrenorului campioanei Germaniei. Tuchel a avut un discurs dezlănţuit în momentul în care a vorbit despre meciul cu Lazio. ”Am avut o primă repriză bună, am dominat, am avut ocazii. În repriza secundă, ne-am pierdut strălucirea și concentrarea și nu pot înțelege de ce. Am făcut tot ce am putut să pierdem acest meci. Am încetat să mai avem încredere, au fost foarte multe greșeli individuale”, a spus Thomas Tuchel, conform tuttotercatoteb.com.