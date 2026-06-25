“Here we go!”. Bayern Munchen plăteşte 55.000.000 de euro pentru transferul momentului

Bayern Munchen este una dintre cele mai importante formaţii din Europa, care îşi permite să plătească sume importante pentru jucătorii pe care vrea să-i transfere, iar acum gruparea bavareză sparge banca pentru a-l lua pe internaţionalul german.
Celebrul jurnalist italian, Fabrizio Romano, specializat pe informaţii despre transferuri, a dezvăluit că trupa condusă de Vincent Kompany a bătut palma cu jucătorul lui Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown.
Bayern Munchen este aproape de un transfer important
Internaţionalul german care acoperă partea stângă a defensivei urmează să devină noul jucător al lui Bayern Munchen, iar mutarea se va face pentru 55 de milioane de euro, sumă fixă, fără bonusuri. Înţelegerea cu fotbalistul este deja pusă la punct de ceva săptămâni şi acum s-a depăşit şi ultimul obstacol, acordul între cluburi.
Browns o să semneze un contract valabil pentru următorii 5 ani cu Bayern Munchen şi îl va avea concurent direct pe post pe Alphonso Davies, cel care a fost chinuit de accidentări în ultimii ani. De altfel, în ultimul sezon cei de la Bayern au fost nevoiţi să improvizeze şi să joace de multe ori cu o improvizaţie în partea stângă.
Konrad Laimer, care a fost reprofilat din mijlocaş, a prins majoritatea partidelor, iar Stanisic, care joacă în dreapta, a fost folosit de multe ori şi în partea stângă. De asemenea, şi Tom Bischof a jucat în stânga, el fiind un mijlocaş ofensiv, însă nevoia l-a făcut să fie băgat în defensivă.
Bayern e aproape să-l transfere şi pe colegul lui Dennis Man de la PSV
Un alt fotbalist care este aproape să ajungă la formaţia din Bundesliga este Ismael Saibari, de la PSV, colegul internaţionalului român Dennis Man. Nemţii sunt gata să plătească 50 de milioane de euro pentru a perfecta mutarea.
Marocanul a fost unul dintre jucătorii care au impresionat la turneul final, reuşind să marcheze în toate cele 3 meciuri din grupă, contra Braziliei, contra celor din Haiti, şi contra Scoţiei.
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