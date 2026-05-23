Bayern Munchen a “demolat-o” pe Stuttgart și a câștigat Cupa Germaniei. Harry Kane, în istorie

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 23:43

Jucătorii lui Bayern Munchen, cu Cupa Germaniei / Profimedia

Bayern Munchen a învins-o sâmbătă seara, la Berlin, cu scorul de 3-0, pe VfB Stuttgart, câştigând astfel Cupa Germaniei.

Harry Kane a marcat toate golurile finalei și a devenit doar al patrulea fotbalist care reușește un hat-trick în ultimul act al competiției.

După o primă repriză fără gol şi în care se părea că şvabii pot face faţă maşinii de fotbal bavareze, Harry Kane a declanşat spectacolul pe Olympiastadion din Berlin. Golgheterul englez a deschis scorul în minutul 55, l-a majorat în minutul 80 şi a închis tabela, din penalty, în al doilea minut al prelungirilor.

Bayern Munchen s-a impus cu 3-0 a cucerit şi Cupa Germaniei, realizând astfel eventul, iar Kane a stabilit un nou record, înscriind 61 de goluri într-un singur sezon pentru o echipă din top 5 campionate. Bavarezii au ajuns la 21 de cupe în palmares, dominând autoritar clasamentul trofeelor în această competiție. Următoarea în top e Werder Bremen, care are doar șase astfel de distincții.

