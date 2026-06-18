Bayern Munchen l-a transferat pe colegul lui Dennis Man! A marcat și împotriva Braziliei la Cupa Mondială

Bayern Munchen a făcut o mișcare importantă pe piața transferurilor și și-a asigurat serviciile marocanului Ismael Saibari, coleg cu Dennis Man la PSV Eindhoven.
Fotbalistul care a marcat împotriva Braziliei la Campionatul Mondial va face pasul la campioana Germaniei, după ce a efectuat deja vizita medicală în cantonamentul naționalei Marocului.
Ismael Saibari merge la Bayern Munchen
Bayern Munchen s-a mișcat rapid în această vară și a adus un jucător de mare perspectivă pentru a întări linia ofensivă. Este vorba despre Ismael Saibari, fotbalist care a evoluat până acum în tricoul celor de la PSV Eindhoven.
Cu 19 goluri și 9 pase decisive în sezonul trecut, marocanul a început ca din tun și la Campionatul Mondial și a punctat în remiza contra selecționatei Braziliei.
Potrivit SkysportDE, Saibari a efectuat deja vizita medicală în cantonamentul naționalei Marocului, urmând ca cele două cluburi să facă schimb de documente, pentru a finaliza transferul.
În schimbul jucătorului, campioana Olandei va încasa aproximativ 55 de milioane de euro, bani în care sunt incluse și ceva bonusuri de performanță.
🚨🆕 Ismael Saibari has successfully completed his medical for FC Bayern.
Medical took place in recent days at Morocco’s camp in New Jersey. Digital signing of contract until 2031 now being prepared. Physical signing planned after World Cup. Transfer fee now understood to be… pic.twitter.com/1eRcz3LwYo
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 18, 2026
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