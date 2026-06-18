Bayern Munchen l-a transferat pe colegul lui Dennis Man! A marcat și împotriva Braziliei la Cupa Mondială

Dennis Man și colegii de la PSV / Profimedia

Bayern Munchen a făcut o mișcare importantă pe piața transferurilor și și-a asigurat serviciile marocanului Ismael Saibari, coleg cu Dennis Man la PSV Eindhoven.

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Fotbalistul care a marcat împotriva Braziliei la Campionatul Mondial va face pasul la campioana Germaniei, după ce a efectuat deja vizita medicală în cantonamentul naționalei Marocului.

Ismael Saibari merge la Bayern Munchen

Bayern Munchen s-a mișcat rapid în această vară și a adus un jucător de mare perspectivă pentru a întări linia ofensivă. Este vorba despre Ismael Saibari, fotbalist care a evoluat până acum în tricoul celor de la PSV Eindhoven.

Cu 19 goluri și 9 pase decisive în sezonul trecut, marocanul a început ca din tun și la Campionatul Mondial și a punctat în remiza contra selecționatei Braziliei.

Potrivit SkysportDE, Saibari a efectuat deja vizita medicală în cantonamentul naționalei Marocului, urmând ca cele două cluburi să facă schimb de documente, pentru a finaliza transferul.