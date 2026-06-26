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Adrian Mutu a fost în negocieri cu o națională de top din lume. “Briliantul” a spus totul: “Ceva incredibil”

Andrei Nicolae Publicat: 26 iunie 2026, 10:08

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Adrian Mutu a fost în negocieri cu o națională de top din lume. Briliantul a spus totul: Ceva incredibil

Adrian Mutu, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

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Adrian Mutu a dezvăluit în premieră că a fost aproape să preia naționala Nigeriei în urmă cu aproximativ doi ani. “Briliantul” a explicat și cum a analizat lotul înainte de întâlnirea cu președintele federației din Africa Occidentală și concluzia incredibilă la care ajunsese.

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Adrian Mutu este de mai bine de un an liber de contract din postura de antrenor, după ce s-a despărțit de Petrolul Ploiești în martie 2025. De atunci, fostul mare atacant român a fost asociat cu diverse echipe, în ultime perioadă existând zvonuri legate de o revenire în Italia pentru a pregăti un club din țara în care s-a remarcat ca jucător.

Mutu a fost în negocieri să devină selecționerul Nigeriei

Până la aflarea unor noi vești legate de viitorul său, “Briliantul” a oferit o informație extrem de interesantă în cadrul studioului “Toată lumea la Antena”, și anume că a fost aproape să preia una dintre cele mai valoroase naționale din Africa, mai exact Nigeria.

Mutu a mai spus că înainte să aibă o discuție cu omul din fruntea federației, s-a uitat peste lotul “Super Vulturilor” și a ajuns la concluzia că nici nu ar sta foarte mult propriu-zis în țara din Africa Occidentală. Fostul atacant nu a dezvăluit și motivul pentru care a ajuns să refuze Nigeria.

Acum doi ani de zile sau puțin mai mult, am fost în negocieri cu naționala Nigeriei să o preiau. Bineînțeles, până la call-ul (n.r. întâlnirea) pe care urma să îl am cu președintele federației de acolo, m-am interesat și eu puțin de jucătorii de acolo. Am luat toți jucătorii, tot lotul, să știu unde joacă și așa mai departe.

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Marea mea uimire, pentru că pe cei mai cunoscuți îi știam, a fost să văd că (n.r. toți jucau) numai în Anglia, șapte în Anglia, cinci în Franța și așa mai departe. Mă gândeam: «Păi eu nici nu stau în țara aia». Dacă trebuie să te duci să vorbești cu jucătorii, stai numai în Franța și în Anglia în Belgia puțin. Ceva incredibil“, a spus Adrian Mutu.

Cum arată naționala Nigeriei și istoricul ei

Nigeria a participat de șase ori la Cupa Mondială, ultima dată în 2018, iar în Cupa Africii pe Națiuni s-a impus de trei ori, ultima dată în 2013. La ediția din 2025, “Super Vulturii” au terminat pe 3, iar în 2023 au ajuns până în finală, dar au pierdut contra Coastei de Fildeș.

În prezent, Nigeria are o echipă cotată la 172 de milioane de euro, având în lot vedete precum Victor Osimhen, Ademola Lookman sau Victor Boniface.

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