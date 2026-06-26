Adrian Mutu a fost în negocieri cu o națională de top din lume. “Briliantul” a spus totul: “Ceva incredibil”

Adrian Mutu a dezvăluit în premieră că a fost aproape să preia naționala Nigeriei în urmă cu aproximativ doi ani. “Briliantul” a explicat și cum a analizat lotul înainte de întâlnirea cu președintele federației din Africa Occidentală și concluzia incredibilă la care ajunsese.

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Adrian Mutu este de mai bine de un an liber de contract din postura de antrenor, după ce s-a despărțit de Petrolul Ploiești în martie 2025. De atunci, fostul mare atacant român a fost asociat cu diverse echipe, în ultime perioadă existând zvonuri legate de o revenire în Italia pentru a pregăti un club din țara în care s-a remarcat ca jucător.

Mutu a fost în negocieri să devină selecționerul Nigeriei

Până la aflarea unor noi vești legate de viitorul său, “Briliantul” a oferit o informație extrem de interesantă în cadrul studioului “Toată lumea la Antena”, și anume că a fost aproape să preia una dintre cele mai valoroase naționale din Africa, mai exact Nigeria.

Mutu a mai spus că înainte să aibă o discuție cu omul din fruntea federației, s-a uitat peste lotul “Super Vulturilor” și a ajuns la concluzia că nici nu ar sta foarte mult propriu-zis în țara din Africa Occidentală. Fostul atacant nu a dezvăluit și motivul pentru care a ajuns să refuze Nigeria.

“Acum doi ani de zile sau puțin mai mult, am fost în negocieri cu naționala Nigeriei să o preiau. Bineînțeles, până la call-ul (n.r. întâlnirea) pe care urma să îl am cu președintele federației de acolo, m-am interesat și eu puțin de jucătorii de acolo. Am luat toți jucătorii, tot lotul, să știu unde joacă și așa mai departe.