Bogdan Stelea îl taxează pe Cristiano Ronaldo: “Cere atenţie mai mult decât ar trebui”

Portugalia s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, dar a ratat primul loc în Grupa K, după remiza albă cu Columbia, scor 0-0, în ultima etapă.

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Adi Mutu şi Bogdan Stelea au discutat pe larg situaţia Portugaliei şi a starului Ronaldo.

Bogdan Stelea crede că jucătorii Protugaliei nu se simt confortabil cu Ronaldo în echipă, deoarece “cere prea multă atenţie”.

“Poate ei nu se simt confortabil cu Ronaldo, în echipă… aşa”, a spus Mutu despre momentele mai slabe pe care uneori le traversează reprezentativa Protugaliei.

“El are o personalitate puternică încât vrea ca tot timpul atenţia să fie asupra lui. Şi atunci lucrurile astea influenţează şi în echipă. El cere atenţie în permanenţă. Cere mai mult decât ar trebui”, a spus şi Bogdan Stelea.