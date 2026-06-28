Cristiano Ronaldo, mesaj de mobilizare după remiza contra Columbiei! Portugalia, traseu de coșmar

Naționala Portugaliei a remizat contra Columbiei în ultimul meci din faza grupelor la Campionatul Mondial, iar selecționata antrenată de Roberto Martinez va avea un traseu dificil încă din șaisprezecimi.
Cristiano Ronaldo nu a reușit să puncteze în acest joc, dar a avut un mesaj mobilizator pe care l-a publicat pe social media imediat după startul partidei.
Cristiano Ronaldo, încrezător după 0-0 cu Columbia
Portugalia va înfrunta naționala Croației în șaisprezecimile Campionatului Mondial, iar o calificare mai departe i-ar aduce-o cel mai probabil pe Spania în cale.
După o prestație destul de modestă contra Columbiei, Cristiano Ronaldo a publicat pe conturile sale de social media un mesaj prin care încearcă să mobilizeze echipa: „Continuăm împreună”.
Seguimos juntos pic.twitter.com/k1pZBDYFlw
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 28, 2026
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