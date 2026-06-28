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Cristiano Ronaldo, mesaj de mobilizare după remiza contra Columbiei! Portugalia, traseu de coșmar

Daniel Işvanca Publicat: 28 iunie 2026, 8:16

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Cristiano Ronaldo, mesaj de mobilizare după remiza contra Columbiei! Portugalia, traseu de coșmar

Cristiano Ronaldo / Profimedia

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Naționala Portugaliei a remizat contra Columbiei în ultimul meci din faza grupelor la Campionatul Mondial, iar selecționata antrenată de Roberto Martinez va avea un traseu dificil încă din șaisprezecimi.

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Cristiano Ronaldo nu a reușit să puncteze în acest joc, dar a avut un mesaj mobilizator pe care l-a publicat pe social media imediat după startul partidei.

Cristiano Ronaldo, încrezător după 0-0 cu Columbia

Portugalia va înfrunta naționala Croației în șaisprezecimile Campionatului Mondial, iar o calificare mai departe i-ar aduce-o cel mai probabil pe Spania în cale.

După o prestație destul de modestă contra Columbiei, Cristiano Ronaldo a publicat pe conturile sale de social media un mesaj prin care încearcă să mobilizeze echipa: „Continuăm împreună”.

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