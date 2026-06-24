Bosnia Herțegovina – Qatar, ora 22:00, LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Meci de totul sau nimic

Atacanţi: Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04).

Lot – Qatar

Portari: Shehab Ellethy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Fundaşi: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al-Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Oui (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)

Mijlocaşi: Ahmed Fathy (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohamed Al-Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)