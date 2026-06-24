Bosnia Herțegovina – Qatar, ora 22:00, LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Meci de totul sau nimic

Bosnia Herțegovina și Qatar se întâlnesc astăzi la Seattle au câte un singur punct după meciurile cu Canada și cu Elveția. Disputa va fi în această seară de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN şi pe AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.RO.
Cele două reprezenta încă mai speră la calificare, datorită regulii conform căreia din grupe se mai califică cele mai bune 8 locuri 3.
Bosnia Herțegovina – Qatar, ora 22:00, LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY
Echipe probabile
Bosnia-Herțegovina
Vasilj – Dedić, Katić, Hadzikadunic, Kolasinac – Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic, Memić – Dzeko, Demirovic
Selecționer: Sergej Barbarez
Qatar
Abunada – Al Oui, Khoukhi, Miguel, Al Brake – Laye, Gaber, Boudiaf – Edmilson, Abdurisag, Afif
Selecționer: Julen Lopetegui
Lot – Bosnia și Herțegovina
Portari: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo)
Fundaşi: Sead Kolašinac (Atalanta BC), Amar Dedić (SL Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep FK), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (US Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (UC Sampdoria), Nidal Čelik (Lens)
Mijlocaşi: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos FC), Ivan Bašić (FC Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (FC Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Bröndby IF), Amar Memić (FC Viktoria Plzen), Armin Gigović (BSC Young Boys)
Atacanţi: Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04).
Lot – Qatar
Portari: Shehab Ellethy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
Fundaşi: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al-Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Oui (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)
Mijlocaşi: Ahmed Fathy (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohamed Al-Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)
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