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Lamine și mai cum? Nota primită de Joao Paulo după ce l-a ținut “în șah” pe Yamal în Spania – Capul Verde 0-0

Andrei Nicolae Publicat: 15 iunie 2026, 21:36

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Lamine și mai cum? Nota primită de Joao Paulo după ce l-a ținut în șah pe Yamal în Spania – Capul Verde 0-0

Lamine Yamal și Joao Paulo, în timpul meciului Spania - Capul Verde / Getty Images

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Joao Paulo nu a fost titular în partida dintre Spania și Capul Verde, însă a fost providențial pentru echipa sa de când a intrat pe teren și până la final. Fotbalistul de la FCSB a trebuit să îl țină pe Lamine Yamal și s-a descurcat impecabil, “anihilându-l” pe tânărul star al Barcelonei.

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Ziua de luni a fost marcată de primul șoc de la Cupa Mondială. Campioana europeană Spania a scos doar un punct contra Insulelor Capului Verde, în contextul în care lumea se aștepta la un scor-fluviu din partea ibericilor, asemenea Germaniei, care a învins Curacao cu 7-1.

Joao Paulo, printre cei mai buni de pe teren în Spania – Capul Verde

Un rol important la rezultatul de egalitate l-a avut și Joao Paulo, fotbalistul celor de la FCSB, care a intrat în teren în minutul 76 în locul lui Sidny Lopes Cabral. Fotbalistul de 28 de ani a fost trimis în banda stângă a apărării și a primit o misiune infernală, aceea de a se apăra la Lamine Yamal, însă s-a descurcat foarte bine.

Pentru prestația sa în fața starului de la Barcelona, Paulo a primit nota 6,3 di partea specialiștilor de la flashscore.com, în timp ce cei de la sofascore.com i-au dat 6,8, fiind considerat unul dintre cei mai buni jucători ai insularilor de altele site-uri.

De când a intrat pe teren în minutul 76 și până la final, Paulo a avut 15 atingeri de balon, a reușit un dribling, a scos un fault, a pierdut de cinci ori posesia, a reușit două interceptări și a câștigat două dueluri la sol.

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