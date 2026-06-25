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Ce meci de la Campionatul Mondial 2026 se vede azi în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY

Dan Roșu Publicat: 25 iunie 2026, 9:53

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Ce meci de la Campionatul Mondial 2026 se vede azi în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY

Match Buddy

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Azi ai o nouă oportunitate să vezi în AntenaPLAY meciul tău preferat de la Campionatul Mondial 2026 în FIFA Match Buddy, şansa ta de a urmări altfel partidele de la competiţia care e exclusiv în Universul Antena, până pe 19 iulie.

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FIFA Match Buddy e noua experiență FIFA care le oferă acces abonaţilor AntenaPLAY la camere suplimentare și unghiuri exclusive pentru meciul zilei.

Ecuador – Germania, în formatul FIFA Match Buddy

Ecuador – Germania este în formatul FIFA Match Buddy joi, de la ora 23:00 şi va putea fi urmărit AICI. Partida din Grupa E este una decisivă şi va stabili care sunt echipele care vor ajunge în fazele eliminatorii ale turneului final.

Cu ajutorul FIFA Match Buddy, poţi vedea în timp real toate statisticile importante ale partidei şi poţi avea în orice moment cifrele care te interesează legate de meciul preferat.

Abonaţii AntenaPLAY pot avea astfel parte de o experienţă digitală complexă, ceva în plus faţă de transmisiunea clasică. Poţi astfel să înţelegi meciul mai bine în timp real.

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