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Cehia – Mexic, ora 04:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ultima şansă de calificare pentru europeni

Mihai Alecu Publicat: 24 iunie 2026, 13:32

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Cehia – Mexic, ora 04:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ultima şansă de calificare pentru europeni

Cehia se duelează cu Mexic la Cupa Mondială. Foto: Gettyimages

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Duelul dintre Cehia şi Mexic, din grupa A de la Cupa Mondială 2026, va fi noaptea de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.RO.

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Europenii au nevoie de victorie pentru a spera la calificarea în runda eliminatorie, în timp ce reprezentativa Mexicului şi-a asigurat deja biletele pentru 16-mi, după cele două victorii obţinute în grupă.

Cehia – Mexic, ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Echipa lui Javier Aguirre a început turneul cu o victorie, 2-0, contra celor din Africa de Sud, după care a continuat cu un succes, 1-0, împotriva celor din Coreea de Sud. Cehia a pornit cu un eşec, 1-2, cu trupa asiatică, după care a venit un egal făcut cu africanii, 1-1.

Astfel, înainte de ultima rundă, Cehia are un singur punct şi trebuie să învingă pentru a avea speranţe la calificare în runda viitoare. Confruntarea cu Mexic urmează să aibă loc pe stadionul din Mexico City, arenă cu o capacitate de peste 80.000 de locuri.

 Lotul Mexicului pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

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Fundași: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (Alkmaar)

Mijlocași: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Atena), Alvaro Fidalgo (Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moscova)

Atacanți: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham)

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Lotul Cehiei pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Lukas Hornicek (Braga/Portugalia), Matej Kovar (PSV Eindhoven/Olanda), Jindrich Stanek (Slavia Praga)

Fundaşi: Stepan Chaloupek (Slavia Praga), Vladimir Coufal (Hoffenheim/Germania), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim/Germania), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton/Anglia), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)

Mijlocaşi: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham/Anglia), Pavel Sulc (Lyon/Franţa), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Atacanţi: Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Adam Hlozek (Hoffenheim/Germania), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen/Germania)

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