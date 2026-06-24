Cehia – Mexic, ora 04:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ultima şansă de calificare pentru europeni

Duelul dintre Cehia şi Mexic, din grupa A de la Cupa Mondială 2026, va fi noaptea de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.RO.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Europenii au nevoie de victorie pentru a spera la calificarea în runda eliminatorie, în timp ce reprezentativa Mexicului şi-a asigurat deja biletele pentru 16-mi, după cele două victorii obţinute în grupă.

Cehia – Mexic, ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Echipa lui Javier Aguirre a început turneul cu o victorie, 2-0, contra celor din Africa de Sud, după care a continuat cu un succes, 1-0, împotriva celor din Coreea de Sud. Cehia a pornit cu un eşec, 1-2, cu trupa asiatică, după care a venit un egal făcut cu africanii, 1-1.

Astfel, înainte de ultima rundă, Cehia are un singur punct şi trebuie să învingă pentru a avea speranţe la calificare în runda viitoare. Confruntarea cu Mexic urmează să aibă loc pe stadionul din Mexico City, arenă cu o capacitate de peste 80.000 de locuri.

Lotul Mexicului pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)