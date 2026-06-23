Cristiano Ronaldo, atacat după ce Messi face istorie la Mondial: “Părea foarte frustrat”

Alan Shaerer, fost atacant la Newcastle în perioada 1996-2006 și legendă a fotbalului din Anglia, nu l-a menajat pe Cristiano Ronaldo.

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Messi face istorie la Mondial, în timp ce Ronaldo a avut până acum o prestaţie modestă.

Alan Shaerer l-a taxat pe Ronaldo şi crede că fostul star al celor de la Real Madrid este “frustrat”, după ce Messi a avut o evoluţie bună. Argentianul a devenit cel mai bun marcator din istoria competiţiei care se vede ȋn exclusivitate ȋn universul Antena.

”Dacă Roberto Martinez nu este dispus să înțeleagă că nu poate juca fiecare minut, atunci lucrurile nu vor funcționa.

Este foarte dificil, chiar și pentru Martinez. Pentru că Ronaldo este o supervedetă mondială care a avut performanțe remarcabile timp de mulți ani, dar în tricoul Portugaliei nu a mai marcat de ceva vreme și este departe de cea mai bună formă a sa.