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Cristiano Ronaldo, atacat după ce Messi face istorie la Mondial: “Părea foarte frustrat”

Radu Constantin Publicat: 23 iunie 2026, 19:18

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Cristiano Ronaldo, atacat după ce Messi face istorie la Mondial: Părea foarte frustrat

Cristiano Ronaldo, în tricoul Portugaliei - Getty Images

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Alan Shaerer, fost atacant la Newcastle în perioada 1996-2006 și legendă a fotbalului din Anglia, nu l-a menajat pe Cristiano Ronaldo.

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Messi face istorie la Mondial, în timp ce Ronaldo a avut până acum o prestaţie modestă.

Alan Shaerer l-a taxat pe Ronaldo şi crede că fostul star al celor de la Real Madrid este “frustrat”, după ce Messi a avut o evoluţie bună.  Argentianul a devenit cel mai bun marcator din istoria competiţiei care se vede ȋn exclusivitate ȋn universul Antena.

”Dacă Roberto Martinez nu este dispus să înțeleagă că nu poate juca fiecare minut, atunci lucrurile nu vor funcționa.

Este foarte dificil, chiar și pentru Martinez. Pentru că Ronaldo este o supervedetă mondială care a avut performanțe remarcabile timp de mulți ani, dar în tricoul Portugaliei nu a mai marcat de ceva vreme și este departe de cea mai bună formă a sa.

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Îmi pot imagina foarte bine cât de frustrat trebuie să fi fost Ronaldo, când l-a văzut pe Messi marcând trei goluri, iar apoi a intrat el însuși pe teren și nu a jucat deloc bine. Părea foarte frustrat. Îți poți imagina prin ce trece acum”, a declarat Alan Shaerer, conform Bild.

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