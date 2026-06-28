Cum arată clasamentul golgheterilor după faza grupelor Campionatului Mondial 2026. Lionel Messi e lider

Lionel Messi a marcat încă un gol , în Iordania – Argentina 1-3, şi a ajuns la cota 6 în clasamentul golgheterilor Campionatului Mondial, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

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După primele trei meciuri din faza grupelor, din grupul urmăritorilor lui Messi fac parte Kylian Mbappe, Erling Haaland, Ousmane Dembele şi Vinicius Junior, toţi cu câte 4 goluri.

Cum arată clasamentul golgheterilor după faza grupelor Campionatului Mondial 2026

6 goluri: Lionel Messi (Argentina)

4 goluri: Kylian Mbappe (Franţa), Erling Haaland (Norvegia), Vinicius Jr (Brazilia), Ousmane Dembele (Franţa)

3 goluri: Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania), Johan Manzambi (Elveţia), Matheus Cunha (Brazilia), Ismael Saibari (Maroc), Brian Brobbey (Olanda), Ismaila Sarr (Senegal), Elijah Just (Noua Zeelandă), Harry Kane (Anglia), Yoane Wissa (RD Congo)

2 goluri: Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia), Cyle Larin (Canada), Cody Gapo (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Mikel Oyarzabal (Spania), Maximiliano Araujo (Uruguay), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Daniel Munoz (Columbia), Ruben Vargas (Elveţia), Ermin Mahmic (Bosnia-Herţegovina), Julian Quinones (Mexic), Nicolas Pepe (Cote d’Ivoire), Anthony Elanga (Suedia), Pape Gueye (Senegal), Ramin Rezaeian (Iran), Leandro Trossard (Belgia), Jude Bellingham (Anglia), Riyad Mahrez (Algeria), Marko Arnautovic (Austria)

1 gol: Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Amad Diallo (Cote d’Ivoire), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia), Emam Ashour (Egipt), Abdulelah Alamri (Arabia Saudită), Mohammad Mohebbi (Iran), Bradley Barcola (Franţa), Ibrahim Mbaye (Senegal), Aymen Hussein (Irak), Leo Ostigard (Norvegia), Romano Schmid (Austria), Ali Olwan (Iordania), Marcus Rashford (Anglia), Martin Baturina (Croaţia), Petar Musa (Croaţia), Caleb Yirenkyi (Ghana), Joao Neves (Portugalia), Luis Diaz (Columbia), Jaminton Campaz (Columbia), Abosbek Faizulaev (Uzbekistan), Michal Sadilek (Cehia), Teboho Mokoena (Africa de Sud), Granit Xhaka (Elveţia), Nathan-Dylan Saliba (Canada), Luis Romo (Mexic), Alexander Freeman (SUA), Matias Galarza (Paraguay), Franck Kessie (Cote d’Ivoire), Junya Ito (Japonia), Lamine Yamal (Spania), Agustin Canobbio (Uruguay), Kevin Pina (Capul Verde), Helio Varela (Capul Verde), Finn Surman (Noua Zeelandă), Mostafa Zico (Egipt), Mohamed Salah (Egipt), Trezeguet (Egipt), Marcus Holmgren Pedersen (Suedia), Nizar Alrashdan (Iordania), Nadhir Benbouali (Algeria), Amine Gouiri (Algeria), Ante Budimir (Croaţia), Nuno Mendes (Portugalia), Rafael Leao (Portugalia), Promise David (Canada), Kerim Alajbegovic (Bosnia-Herţegovina), Hasan Alhaydos (Qatar), Achraf Hakimi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc), Gessime Yassine (Maroc), Wilson Isidor (Haiti), Thapelo Maseko (Africa de Sud), Mateo Chavez (Mexic), Alvaro Fidalgo (Mexic), Nilson Angulo (Ecuador), Gonzalo Plata (Ecuador), Leroy Sane (Germania), Daizen Maeda (Japonia), Hazem Mastouri (Tunisia), Jan-Paul van Hecke (Olanda), Arda Guler (Turcia), Orkun Kokcu (Turcia), Kaan Ayhan (Turcia), Auston Trusty (SUA), Sebastian Berhalter (SUA), Desire Doue (Franţa), Thelonious Aagaard (Norvegia), Habib Diarra (Senegal), Iliman Ndiaye (Senegal), Alex Baena (Spania), Mahmoud Saber (Egipt), Kevin De Bruyne (Belgia), Romelu Lukaku (Belgia), Alexis Saelemaekers (Belgia), Petar Sucic (Croaţia), Nikola Vlasic (Croaţia), Derrick Luckassen (Ghana), Fiston Mayele (RD Congo), Eldor Şomurodov (Uzbekistan), Rak Belghali (Algeria), Marcel Sabitzer (Austria), Sasa Kalajdzic (Austria), Giovani Lo Celso (Argentina), Lautaro Martinez (Argentina).

Autogoluri: Miro Muheim (Elveţia, pentru Qatar), Damian Bobadilla (Paraguay, pentru SUA), Mohamed Hany (Egipt, pentru Belgia), Aymen Hussein (Irak, pentru Norvegia), Yazan Alarab (Iordania, pentru Austria), Mohamed Manai (Qatar, pentru Canada), Cameron Burgess (Australia, pentru SUA), Hassan Altambakti (Arabia Saudită, pentru Spania), Abduvohid Nematov (Uzbekistan pentru Portugalia), Mahmoud Abunada (Qatar, pentru Bosnia-Herţegovina), Yassine Bounou (Maroc, pentru Haiti), Ellyes Skhiri (Tunisia, pentru Olanda).