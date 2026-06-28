Lionel Messi și clubul select în care a pătruns după ce a marcat al șaselea său gol de la acest Mondial

Cu Istvan Kovacs la centru, naționala Argentinei și-a continuat parcursul de senzație de la Campionatul Mondial, reușind să se impună cu scorul de 3-1 contra selecționatei Iordanului.
Lionel Messi a fost rezervă, dar a fost introdus pe parcurs de Scaloni și a avut nevoie de 20 de minute pentru a înscrie al șaselea său gol de la acest turneu final.
Lionel Messi, doar al cincilea care a reușit asta la Cupa Mondială
Lionel Messi nu a fost titular în disputa dintre Iordania și Argentina, dar golgheterul campioanei mondiale a fost introdus pe teren în repriza secundă, reușind chiar să marcheze.
După ce a stabilit un record istoric la Cupa Mondială, starul argentinian a pătruns și într-un top select la turneele finale. A devenit abia al cincilea jucător din istorie care marchează de minim șase ori în faza grupelor.
Cei care au mai reușit asta au fost Oleg Salenko (6 goluri, 1994), Just Fontaine (6 goluri, 1958), Gerd Müller (7 goluri, 1970) și Sándor Kocsis (7 goluri, 1954).
#OJOALDATO – Con su sexto gol en este Mundial 2026, Leo Messi se convierte en el QUINTO jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que marca 6 o más goles en una fase de grupos:
🇭🇺 7 – Sándor Kocsis (1954)
🇩🇪 7 – Gerd Müller (1970)
🇫🇷 6 – Just Fontaine (1958)
🇷🇺 6 – Oleg… pic.twitter.com/OWCeOVtZDH
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 28, 2026
- Cât ghinion să ai? Selecţionata care a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fără înfrângere. Finalul a fost groaznic
- Cum arată clasamentul golgheterilor după faza grupelor Campionatului Mondial 2026. Lionel Messi e lider
- Cum arată acum cotele la câştigarea Campionatului Mondial 2026, după terminarea fazei grupelor
- Cristiano Ronaldo, mesaj de mobilizare după remiza contra Columbiei! Portugalia, traseu de coșmar
- „Nu am mai trăit așa ceva!” Primele reacții după cele mai nebune 90 de secunde de la Mondial