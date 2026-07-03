“De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, nu a scăpat fără să fie întrebat la conferința de presă motivul pentru care l-a scos de pe teren pe Cristiano Ronaldo în Portugalia – Croația. Antrenorul lusitanilor a explicat că decizia respectivă a fost una pur tactică, în ciuda faptului că atacantul de 41 de ani marcase golul de 1-1 în duelul care a consemnat calificarea lui “CR7″&Co. în optimile World Cup.

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Portugalia a obținut o calificare dramatică în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a reușit să învingă Croația cu scorul de 2-1, la capătul unui duel care a avut și trei goluri anulate. Ivan Perisic a deschis scorul, însă lusitanii au restabilit egalitatea grație lui Cristiano Ronaldo, care a marcat primul său gol în fazele eliminatorii de la World Cup.

Lovitura de grație a fost dată de Goncalo Ramos, care în minutul 90+4 a marcat pentru 2-1. Dramatismul a atins cote maxime, când croații au înscris prin Jokso Gvaridol, golul fiind însă anulat pentru un offside la faza premergătoare reușitei în care a fost surprins Mario Pasalic.

Roberto Martinez a răspuns la întrebarea care era pe buzele tuturor: De ce a fost înlocuit Cristiano Ronaldo

Finalul dramatic al partidei de la Toronto nu l-a prins pe Cristiano Ronaldo în teren, pentru că în minutul 81, Roberto Martinez a luat decizia de a-l scoate din teren și a-l înlocui cu Ruben Neves. “CR7” a fost vizibil afectat de decizia antrenorului său, care după meci a primit o întrebare legată de această alegere.

Martinez a explicat că Portugalia pierduse mijlocul terenului, având două vârfuri în teren, respectiv Ramos și Ronaldo, acesta fiind motivul pentru care a decis să scoată din teren un om de atac și a introduce un fotbalist pentru linia mediană.