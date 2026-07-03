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“De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația

Andrei Nicolae Publicat: 3 iulie 2026, 6:46

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De ce l-ați scos pe Ronaldo?. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după thriller-ul Portugalia – Croația

Cristiano Ronaldo și Roberto Martinez / Getty Images

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Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, nu a scăpat fără să fie întrebat la conferința de presă motivul pentru care l-a scos de pe teren pe Cristiano Ronaldo în Portugalia – Croația. Antrenorul lusitanilor a explicat că decizia respectivă a fost una pur tactică, în ciuda faptului că atacantul de 41 de ani marcase golul de 1-1 în duelul care a consemnat calificarea lui “CR7″&Co. în optimile World Cup.

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Portugalia a obținut o calificare dramatică în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a reușit să învingă Croația cu scorul de 2-1, la capătul unui duel care a avut și trei goluri anulate. Ivan Perisic a deschis scorul, însă lusitanii au restabilit egalitatea grație lui Cristiano Ronaldo, care a marcat primul său gol în fazele eliminatorii de la World Cup.

Lovitura de grație a fost dată de Goncalo Ramos, care în minutul 90+4 a marcat pentru 2-1. Dramatismul a atins cote maxime, când croații au înscris prin Jokso Gvaridol, golul fiind însă anulat pentru un offside la faza premergătoare reușitei în care a fost surprins Mario Pasalic.

Roberto Martinez a răspuns la întrebarea care era pe buzele tuturor: De ce a fost înlocuit Cristiano Ronaldo

Finalul dramatic al partidei de la Toronto nu l-a prins pe Cristiano Ronaldo în teren, pentru că în minutul 81, Roberto Martinez a luat decizia de a-l scoate din teren și a-l înlocui cu Ruben Neves. “CR7” a fost vizibil afectat de decizia antrenorului său, care după meci a primit o întrebare legată de această alegere.

Martinez a explicat că Portugalia pierduse mijlocul terenului, având două vârfuri în teren, respectiv Ramos și Ronaldo, acesta fiind motivul pentru care a decis să scoată din teren un om de atac și a introduce un fotbalist pentru linia mediană.

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Am mai răspuns la întrebarea asta înainte. Prima repriza a fost cea mai bună pe care am făcut-o la Cupa Mondială. În ceea ce privește intensitatea, structura și dorința de a controla meciul în fața unei echipe care domină posesia. Doar golul a lipsit.

În a doua repriză au fost două meciuri diferite. Primul a fost când a marcat Croația, iar noi am folosit jucătorii pe care i-am avut. Goncalo Ramos e un jucător care aduce un plus când intră, precum Bernardo Silva și Conceicao.

E important să începem bine și să terminăm și mai bine. Ne-am asumat un risc mare jucând cu doi atacanți, dar aveam nevoie de încă un mijlocaș, așa că l-am scos pe Cristiano”, a spus selecționerul Portugaliei.

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În optimile de finală, Portugalia va da peste Spania, duelul urmând să se dispute pe 6 iulie, de la ora 22:00.

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