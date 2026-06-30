De ce nu a jucat Neymar în Brazilia – Japonia? Ancelotti a dat “cărțile pe față”: “Voiam să-l introducem”

După victoria (2-1) împotriva Japoniei, selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a explicat de ce Neymar nu a jucat.
Când a fost întrebat, antrenorul brazilian a explicat că s-a gândit de două ori să facă o schimbare şi să-i acorde numărului său 10 câteva minute cruciale, dar modul în care s-a desfăşurat meciul i-a schimbat planurile.
Neymar ar fi putut intra pe teren în Brazilia – Japonia dacă meciul ajungea în prelungiri
“Ne aşteptam la prelungiri. Înainte, dacă nu puteam egala, voiam să-l introducem. Am vorbit despre asta în minutul 60, dar aveam controlul, aşa că am vrut să continuăm aşa“, a spus Ancelotti.
Neymar plecase să se încălzească în repriza a doua, dar egalarea lui Casemiro şi golul lui Gabriel Martinelli în ultimul moment l-au obligat pe fostul jucător al lui Paris Saint-Germain să aştepte până în optimile de finală pentru a mai atinge mingea.
Brazilia va înfrunta fie Norvegia, fie Coasta de Fildeş în optimile de finală. Seleção îşi va afla adversarul marţi seară (meciul începe la ora 20:00).
Sursa: News.ro
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