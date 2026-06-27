Didier Deschamps a intrat direct în istorie, chiar dacă nu a stat pe bancă în Norvegia – Franța 1-4

Naționala Franței a tratat cu maximă seriozitate ultimul meci din faza grupelor și s-a impus clar în fața Norvegiei lui Erling Haaland, scor 4-1. Didier Deschamps nu a fost pe bancă, el fiind nevoit să plece de urgență în țară pentru a-și înmormânta mama.
Chiar și așa, legendarul selecționer din Hexagon a stabilit un record unic în istoria Cupei Mondiale, depășind un record care a fost, până acum, greu de doborât.
Didier Deschamps, record unic la Cupa Mondială
Didier Deschamps a fost nevoit să plece de urgență în Franța după ce și-a pierdut mama, dar chiar și așa, naționala ”Cocoșului galic” a făcut spectacol cu Norvegia, Ousmane Dembele reușind să marcheze o triplă.
Cu toate că nu a fost pe bancă la acest joc, experimentatul tehnician a scris o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială, asta după ce a devenit antrenorul cu cele mai multe victorii la turneele finale.
Deschamps a ajuns la 17 succese la Campionatul Mondial, depășind recordul lui Helmut Schön, care avea 16 victorii în palmares. Podiumul este completat de Luiz Felipe Scolari, care are 14 victorii.
Didier Deschamps has now won more games than any other manager in World Cup history, breaking Helmut Schön’s record.
◉ 17 – Didier Deschamps
◎ 16 – Helmut Schön
◎ 14 – Luiz Felipe Scolari
He has an incredible 77.3% win ratio in charge of Les Bleus at the tournament. 📊 pic.twitter.com/efEFPmUEv7
— Squawka (@Squawka) June 26, 2026
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