Didier Deschamps a intrat direct în istorie, chiar dacă nu a stat pe bancă în Norvegia – Franța 1-4

Naționala Franței a tratat cu maximă seriozitate ultimul meci din faza grupelor și s-a impus clar în fața Norvegiei lui Erling Haaland, scor 4-1. Didier Deschamps nu a fost pe bancă, el fiind nevoit să plece de urgență în țară pentru a-și înmormânta mama.

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Chiar și așa, legendarul selecționer din Hexagon a stabilit un record unic în istoria Cupei Mondiale, depășind un record care a fost, până acum, greu de doborât.

Didier Deschamps, record unic la Cupa Mondială

Didier Deschamps a fost nevoit să plece de urgență în Franța după ce și-a pierdut mama, dar chiar și așa, naționala ”Cocoșului galic” a făcut spectacol cu Norvegia, Ousmane Dembele reușind să marcheze o triplă.

Cu toate că nu a fost pe bancă la acest joc, experimentatul tehnician a scris o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială, asta după ce a devenit antrenorul cu cele mai multe victorii la turneele finale.

Deschamps a ajuns la 17 succese la Campionatul Mondial, depășind recordul lui Helmut Schön, care avea 16 victorii în palmares. Podiumul este completat de Luiz Felipe Scolari, care are 14 victorii.