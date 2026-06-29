Drama prin care a trecut eroul Canadei. Stephen Eustaquio a plâns la interviu, după golul istoric marcat

Stephen Eustaquio este omul care i-a adus Canadei calificarea în optimile Campionatului Mondial 2026, după un gol superb marcat în al doilea minut al prelungirilor meciului cu Africa de Sud.

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Acesta a fost cel mai important gol marcat de Canada în istoria echipei naţionale şi a venit de la fotbalistul cotat la 6 milioane de euro cu 60 de selecţii şi 5 goluri pentru canadieni.

Stephen Eustaquio şi-a pierdut ambii părinţi în decursul unui an

Eustaquio are 29 de ani şi joacă în MLS, la Los Angeles FC, acolo unde este împrumutat de Porto. Pentru lusitani, el a adunat 95 de meciuri şi 4 goluri.

Golul marcat în duelul cu Africa de Sud a fost primul său pentru naţională după aproape trei ani de aşteptare. Ultima reuşită venise pe finalul lui 2023, într-o partidă cu Jamaica.

Momentul este unul cu atât mai important pentru Eustaquio, dacă ţinem cont prin ce perioadă teribilă a trecut. În 2023, el şi-a pierdut mama, Esmeralda, care suferea de cancer, iar un an mai târziu a murit şi tatăl său, Armando, în urma unui infarct.