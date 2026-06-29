Drama prin care a trecut eroul Canadei. Stephen Eustaquio a plâns la interviu, după golul istoric marcat

Stephen Eustaquio este omul care i-a adus Canadei calificarea în optimile Campionatului Mondial 2026, după un gol superb marcat în al doilea minut al prelungirilor meciului cu Africa de Sud.
Acesta a fost cel mai important gol marcat de Canada în istoria echipei naţionale şi a venit de la fotbalistul cotat la 6 milioane de euro cu 60 de selecţii şi 5 goluri pentru canadieni.
Stephen Eustaquio şi-a pierdut ambii părinţi în decursul unui an
Eustaquio are 29 de ani şi joacă în MLS, la Los Angeles FC, acolo unde este împrumutat de Porto. Pentru lusitani, el a adunat 95 de meciuri şi 4 goluri.
Golul marcat în duelul cu Africa de Sud a fost primul său pentru naţională după aproape trei ani de aşteptare. Ultima reuşită venise pe finalul lui 2023, într-o partidă cu Jamaica.
Momentul este unul cu atât mai important pentru Eustaquio, dacă ţinem cont prin ce perioadă teribilă a trecut. În 2023, el şi-a pierdut mama, Esmeralda, care suferea de cancer, iar un an mai târziu a murit şi tatăl său, Armando, în urma unui infarct.
Stephen Eustaquio a plâns după meci
Stephen Eustaquio a început să plângă la finalul partidei cu Africa de Sud, în timpul interviului acordat din postara de omul meciului. El a fost întrebat despre părinţi şi atunci a clacat.
“Tot ce fac e pentru familia mea, pentru părinţii mei, pentru prietena mea, pentru fata mea, pentru fratele meu şi pentru prietenii mei”, a spus Stephen Eustaquio.
Stephen Eustaquio lost his mother to brain cancer in 2023. Then, he lost his father to a heart attack in 2024. Today, he became an instant hero in Canada in another moving World Cup moment 🥹🇨🇦❤️
Asked about his family in the post-match press conference, the scorer of the… pic.twitter.com/EvbsB0PLCb
— Football360.com.au (@football360au) June 28, 2026
Stephen este abia al treilea jucător din ML care marchează un gol în fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial, după Landon Donovan (2) şi Brian McBride.
Pentru Canada, urmează acum duelul din optimi cu învingătoarea dintre Olanda şi Maroc.
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