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“E Franţa principala candidată la trofeu?” Lupescu şi Andone, păreri diferite! Cine ar putea concura cu Les Bleus

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iunie 2026, 22:38

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E Franţa principala candidată la trofeu? Lupescu şi Andone, păreri diferite! Cine ar putea concura cu Les Bleus

Ionuţ Lupescu şi Ioan Andone, în studioul Antena 1

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Ionuţ Lupescu şi Ioan Andone au fost întrebaţi dacă Franţa e principala candidată la câştigarea Campionatului Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Ionuţ Lupescu este de părere că e prea devreme pentru un asemenea verdict, în timp ce Ioan Andone îi vede pe francezi principalii favoriţi la câştigarea trofeului.

Ioan Andone crede că Franţa e principala favorită la câştigarea Campionatului Mondial. Ionuţ Lupescu e de părere că Spania se poate lupta cu naţionala lui Deschamps

“(n.r: E Franţa principala candidată la trofeu?) Din punctul meu de vedere nu, că e prea devreme”, a spus Ionuţ Lupescu la Antena 1.

“Eu o văd principala candidată. Are 9 puncte, doar ei şi Mexic au 9 puncte. Campionatul e lung, nu ştii ce se întâmplă”, a declarat Ioan Andone.

Ionuţ Lupescu o vede pe Spania lui Yamal şi Williams o echipă la fel de puternică precum Franţa. “Spania încă nu şi-a găsit ritmul de joc. Poate să concureze cu Franţa. Cu Yamal, cu Williams”, a subliniat Ionuţ Lupescu.

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Ioan Andone e de părere că apărarea norvegienilor a clacat nepermis la meciul cu Franţa, cele 3 execuţii cu care Dembele a înscris 3 goluri, fiind, în opinia fostului antrenor al lui Dinamo, identice. “Au fost 3 execuţii identice. La nivelul ăsta, nu aveau voie să nu-l blocheze”, a spus Ioan Andone.

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