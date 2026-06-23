Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Echipa câştigătoare va primi trofeul din mâinile lui Gianni Infantino şi Donald Trump

Echipa câştigătoare va primi trofeul din mâinile lui Gianni Infantino şi Donald Trump

Radu Constantin Publicat: 23 iunie 2026, 23:02

Comentarii
Echipa câştigătoare va primi trofeul din mâinile lui Gianni Infantino şi Donald Trump

Donald Trump și Gianni Infantino / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Într-un interviu acordat reţelei de televiziune americane FOX, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat marţi că Donald Trump va fi alături de el la finala Cupei Mondiale. Preşedintele FIFA şi preşedintele SUA vor înmâna trofeul câştigătorilor competiţiei împreună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Vom fi împreună cu preşedintele pentru a urmări finala şi pentru a înmâna trofeul echipei câştigătoare, desigur. Vom fi împreună tot timpul”, a explicat Gianni Infantino.

Conform protocolului obişnuit al FIFA, trofeul rămâne pe un suport şi este purtat de un membru al echipei câştigătoare pe podiumul festiv. Tradiţia fusese deja ruptă de Donald Trump în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor din 2025, preşedintele SUA fiind alături de jucătorii lui Chelsea în timp ce aceştia îşi sărbătoreau victoria în competiţie.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum arată azi blocul din Galaţi lovit de Rusia cu drona. Cele 2 victime s-au mutat definitiv în alt apartament
Observator
Cum arată azi blocul din Galaţi lovit de Rusia cu drona. Cele 2 victime s-au mutat definitiv în alt apartament
Clubul din România a intrat în insolvență, dar transferă jucători de la Steaua! Exclusiv
Fanatik.ro
Clubul din România a intrat în insolvență, dar transferă jucători de la Steaua! Exclusiv
23:49

LIVE VIDEOAnglia – Ghana 0-0, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Trupa lui Tuchel vrea calificarea
23:22

Reacţia selecţionerului Portugaliei după ce Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al lusitanilor la Cupa Mondială
23:18

Dramă pentru Didier Deschamps! Mama lui a murit şi selecţionerul pleacă de urgenţă în Franţa
23:08

Jeremy Doku și-a anunțat revenirea la naționala Belgiei, după scandalul de la Mondial: „Mă întorc la fotbal!”
22:43

Cristiano Ronaldo, mesaj direct despre criticile primite. A răspuns sincer după 5-0 cu Uzbekistan: „Parcă m-aș fi retras”
22:28

VIDEOCe a putut spune Cristiano Ronaldo spre camerele TV la finalul meciului, după dubla de senzaţie cu Uzbekistan
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 3 Denis Drăguş a decis dacă vine la FCSB: “Onorat” 4 VIDEOCristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY 5 Mihai Rotaru nu glumește! Cere 8 milioane de euro pentru fotbalistul Universității Craiova 6 FotoDiferenţa de vârstă dintre Lionel Messi şi soţia lui, Antonella. Povestea lor de dragoste, scenariu de film
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere