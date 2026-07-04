Erling Haaland a surprins iar înaintea duelului cu Brazilia de la Mondial! Ce a spus de Selecao: “Incredibil”

Erling Haaland (25 de ani) a surprins din nou înaintea duelului cu Brazilia, după ce declarase că Norvegia are şanse mici în faţa Selecao.

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Starul lui Manchester City şi al naţionalei Norvegiei nu s-a oprit cu laudele la adresa Braziliei, înainte de disputa cu reprezentativa pregătită de Carlo Ancelotti (67 de ani).

Haaland de-abia aşteaptă duelul cu Brazilia din optimile Mondialului: “Special şi incredibil”

Duelul “de foc” Brazilia – Norvegia e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, 5 iulie, de la ora 23:00.

Un jurnalist l-a întrebat pe Erling Haaland înaintea meciului cu Selecao din optimile Campionatului Mondial, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, dacă ştie cuvinte în limba portugheză. “Amo Brasil (n.r: Iubesc Brazilia)”, a răspuns atacantul norvegian.

“Brazilia este o echipă pe care o urmărești de la o vârstă fragedă. De când mă știu, cu toți jucătorii fantastici pe care îi are, așa că a juca împotriva Braziliei va fi special și incredibil.