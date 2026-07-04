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Erling Haaland a surprins iar înaintea duelului cu Brazilia de la Mondial! Ce a spus de Selecao: “Incredibil”

Bogdan Stănescu Publicat: 4 iulie 2026, 8:44

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Erling Haaland a surprins iar înaintea duelului cu Brazilia de la Mondial! Ce a spus de Selecao: Incredibil

Erling Haaland, în meciul cu Coasta de Fildeş / Profimedia Images

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Erling Haaland (25 de ani) a surprins din nou înaintea duelului cu Brazilia, după ce declarase că Norvegia are şanse mici în faţa Selecao.

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Starul lui Manchester City şi al naţionalei Norvegiei nu s-a oprit cu laudele la adresa Braziliei, înainte de disputa cu reprezentativa pregătită de Carlo Ancelotti (67 de ani).

Haaland de-abia aşteaptă duelul cu Brazilia din optimile Mondialului: “Special şi incredibil”

Duelul “de foc” Brazilia – Norvegia e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, 5 iulie, de la ora 23:00.

Un jurnalist l-a întrebat pe Erling Haaland înaintea meciului cu Selecao din optimile Campionatului Mondial, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, dacă ştie cuvinte în limba portugheză. “Amo Brasil (n.r: Iubesc Brazilia)”, a răspuns atacantul norvegian.

“Brazilia este o echipă pe care o urmărești de la o vârstă fragedă. De când mă știu, cu toți jucătorii fantastici pe care îi are, așa că a juca împotriva Braziliei va fi special și incredibil.

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Este o țară atât de frumoasă și uimitoare. Va fi extraordinar!

Dacă ești Brazilia, poți avea cei mai buni jucători din lume, pentru că asta este Brazilia.  ‘Amo Brasil’! (n.r.: Iubesc Brazilia)”, a declarat Haaland.

Norvegia şi Brazilia au obţinut o victorie cu 2-1 în faza şaisprezecimilor, contra Coastei de Fildeş, respectiv Japoniei. Ambele au marcat al doilea gol în finalul meciului. Pentru norvegieni a înscris Haaland, în minutul 86, iar pentru brazilieni Martinelli, în minutul 90+6!

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