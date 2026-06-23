Final fericit în scandalul de la Mondial! Jeremy Doku a devenit tată! Când revine în SUA

Jérémy Doku a jucat în primul meci de la Mondial cu Egipt, dar l-a ratat pe cel cu Iran / Getty Images

Jucătorul celor Manchester City și al naționalei Belgiei, Jeremy Doku, a fost în centrul unei controverse nedorite după ce a spus că își dorește să plece din cantonamentul naționalei pentru a fi alătur de soția lui, care urma să nască primul copil al cuplului. Decizia lui a primit câteva critici, inclusiv din partea unui jurnalist care ulterior a fost pus pe liber de către L’Equipe.

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Toată povestea are însă happy end: soția lui Jeremy Doku, Shireen, a născut un băiat pe nume Praise.

Doku se va întoarce în cantonament

Federația din Belgia a făcut anunțul. Doku a plecat din cantonament alături de un doctor din staff-ul naționalei înaintea partidei cu Iran care a avut loc duminică. „Jeremy a primit ieri, înaintea meciului, vestea că nașterea este iminentă. După discuții cu stafful medical al „Diavolilor Roșii”, s-a decis să i se permită temporar să meargă la Londra, alături de soția sa” a anunțat Federeția Belgiană de Fotbal (RBFA).

De ce Doku a plecat împreună cu un medic? Pentru că jucătorul de 24 de ani suferea din cauza unei viroze și era incert oricum pentru partida cu Iran. Însă problema medicală nu l-a împiedicat să zboară peste Atlantic până la Londra pentru a asista la nașterea băiatului său.

„Totul a decurs foarte bine, iar mama, tatăl și băiețelul sunt excelent. Jeremy se va alătura din nou lotului mâine seară, la Seattle” a mai spus RBFA. Astfel, Doku are toate șansele să fie pe teren la partida cu Noua Zeelandă, ultima din grupă pentru Belgia.