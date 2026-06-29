Gary Lineker i-a făcut praf pe cei de la FIFA! Situația care l-a șocat pe englez: „Nu pot să cred”

Deși ne aflăm abia în faza șaisprezecimilor, Campionatul Mondial a fost presărat cu momente de tot felul, de la cele de maximă fericire, la cele dramatice și catastrofale.

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Aflat în cantonament cu naționala Franței, Didier Deschamps a aflat înaintea meciului cu Norvegia că i-a murit mama și a plecat de urgență în țară pentru a lua parte la înmormântare.

Gary Lineker, șocat că FIFA nu a respectat momentul Franței pentru Deschamps

Franța a făcut spectacol în ultimul meci din grupe, dar Didier Deschamps nu a fost prezent pe bancă, fiind plecat în țară pentru a-și lua rămas-bun de la mama sa.

Jucătorii au vrut să pregătească un moment special și să poarte banderole negre pentru a fi solidari cu antrenorul, dar FIFA nu le-a permis acest lucru.

„Pierderea mamei sale este o tragedie, este cu adevărat trist și încă nu pot să cred că FIFA nu le-a permis jucătorilor să poarte banderole negre. Este un adevărat lider. Nu mă pot gândi la nimeni mai calificat decât Deschamps în ceea ce privește câștigarea unei competiții de talia unui campionat mondial.