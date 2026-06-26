În mijlocul Mondialului, tocmai a avut loc cel mai scump transfer din istoria Premier League

Manchester City a ajuns la un acord cu Nottingham Forest pentru transferul lui Elliot Anderson, anunță The Athletic. Acordul vine după ce Forest a respins prima ofertă făcută de City și a solicitat o sumă peste cea plătită de Liverpool vara trecută pentru Alexander Isak.

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Anderson a primit acordul lui Forest pentru a face vizita medicală vineri înainte să fie finalizat transferul la City.

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Prima ofertă a lui City pentru internaționalul englez, titular în ambele partide ale Angliei de la Campionatul Mondial, a fost de 106 milioane de lire, însă Forest dorea minim 130 de milioane de lire, adică aproximativ 151 de milioane de euro. Iar cea de-a doua ofertă a lui City a ajuns la acest nivel.

Anderson joacă la Nottingham Forest din 2023, după ce a fost transferat de la Newcastle pentru 35 de milioane de lire, mutare în care a fost implicat și portarul Odysseas Vlachodimos. Anderson a jucat apoi 92 de partide pentru Forest și a devenit unul dintre cei mai buni jucători din Premier League.

În locul lui Elliot Anderson, Nottingham Forest vrea să-l aducă pe Lucas Bergvall de la Tottenham. Mijlocașul suedez a transmis conducerii lui Spurs că își dorește să plece.