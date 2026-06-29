Încă o demisie după Cupa Mondială! E OUT de la o viitoare gazdă a World Cup

Preşedintele Federaţiei de Fotbal a Arabiei Saudite (SAFF), Yasser Al-Misehal, şi-a anunţat demisia duminică seară, după eliminarea echipei “şoimilor verzi” în faza grupelor la Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, scrie AFP.

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Arabia Saudită a terminat pe ultimul loc Grupa H, cu două puncte, după două remize împotriva Uruguayului (1-1) şi Capului Verde (0-0) şi o înfrângere grea (0-4) cu Spania, campioana Europei.

Ce a spus președintele federației din Arabia Saudită când și-a dat demisia

“Eşecul echipei naţionale de a se califica în următoarea fază a Cupei Mondiale este un rezultat sub toate ambiţiile noastre şi îmi asum întreaga responsabilitate pentru acesta. Îmi cer scuze tuturor celor care sperau să vadă echipa noastră într-o poziţie mai bună”, a scris Al-Misehal pe platforma X.

“Convins că simţul responsabilităţii dictează oferirea oportunităţii de a deschide un nou capitol, am decis să nu continui până la sfârşitul mandatului meu actual“, a adăugat oficialul.

🚨 Yasser Al-Misehal, président de la fédération saoudienne 🇸🇦, DÉMISSIONNE APRÈS L’ÉLIMINATION EN PHASE DE POULES ! 👋

Il était à la tête de la Fédération depuis 7 ans.

Il avait joué un rôle central dans la candidature de l’Arabie Saoudite 🇸🇦 pour l’organisation de la Coupe du… pic.twitter.com/XHzSBOsitD

— Actu Foot (@ActuFoot_) June 29, 2026