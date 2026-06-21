Spania – Arabia Saudită, 19:00, LIVE VIDEO. Ibericii, obligaţi să câştige după ce s-au încurcat în primul meci

Meciul Spania – Arabia Saudită e în direct, de la ora 19:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Meciul poate fi urmărit şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Spania e obligată să câştige, după ce s-a încurcat în prima etapă a Campionatului Mondial. În meciul de debut de la Mondial, ibericii au făcut doar 0-0 cu Capul Verde.
Spania – Arabia Saudită LIVE VIDEO
Echipe probabile:
Spania: Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Nico Williams Selecţioner: Luis de la Fuente
Arabia Saudită: Al-Owais – Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi – Al Shamat, Al-Khaibari, Kanno, S Al-Dawsari – Al Buraikan, Al-Juwayr Selecţioner: Georgios Donis
Lotul Spaniei la Cupa Mondială
Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona)
Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham)
Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal)
Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace)
Lotul Arabiei Saudite la Cupa Mondială
Portari: Mohammed Al Owais (Al Ula) Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah), Abdulqudus Attiah (Al Taawoun)
Fundași: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (RC Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Zakaria Hawsawi (Al Ahli)
Mijlocași: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (NEOM SC), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr), Sultan Mandash (Al Hilal), Saleh Abu Al Shamat (Al Ahli)
Atacanți: Feras Al Buraikan (Al Ahli), Abdullah Al Salem (Al Qadsiah), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)
Cupa Mondială, Grupa H, program complet
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde 0-0. Detalii AICI.
16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay 1-1. Detalii AICI.
21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- Belgia – Iran LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel crucial în Grupa G
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