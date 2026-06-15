Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Arabia Saudită – Uruguay LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Sud-americanii vor să înceapă cu dreptul la WC26

Arabia Saudită – Uruguay LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Sud-americanii vor să înceapă cu dreptul la WC26

Andrei Nicolae Publicat: 15 iunie 2026, 18:41

Comentarii
Arabia Saudită – Uruguay LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Sud-americanii vor să înceapă cu dreptul la WC26

Arabia Saudită - Uruguay / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Arabia Saudită și Uruguay se întâlnesc în noaptea de luni spre marți în cadrul unui meci contând pentru prima etapă din Grupa H de la Campionatul Mondial, din care mai fac parte Spania și Capul Verde. Duelul ce va avea loc pe Miami Stadium se anunță unul interesant, cele două naționale fiind obișnuite cu întâlnirile directe de la turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Arabia Saudită și Uruguay va avea loc de la ora 01:00, LIVE pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meciul va fi transmis și în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Arabia Saudită – Uruguay LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Formația din orient se află la a șaptea ei participare la un Campionat Mondial și speră să își egaleze performanța de la primul la care a participat, cel din 1994, unde a trecut de grupe și a ajuns până în optimi. De cealaltă parte, Uruguay, dublă campioană mondială, visează și ea la trei puncte care să îi permită ulterior să se lupte cu Spania pentru primul loc din Grupa H.

La turneul final precedent, Arabia Saudită a ieșit în evidență prin surpriza turneului, atunci când a învins-o pe Argentina cu 2-1 în faza grupelor. În 2022, Uruguay a fost protagonista unui șoc, deoarece nu a reușit să ajungă în fazele eliminatorii dintr-o grupă cu Portugalia, Coreea de Sud și Ghana.

În amicalele disputate înainte de Mondial, naționala lui Gergios Donis a înregistrat trei eșecuri, o remiză și o singură victorie, aceea venind contra celor din Puerto Rico. Uruguay nu stă nici ea mai bine, ținând cont că în partidele de pregătire a avut un bilanț de două victorii, trei remize și un eșec.

Reclamă
Reclamă

În duelurile directe, Arabia Saudită și Uruguay au obțnut câte o victorie fiecare, iar un meci s-a încheiat la egalitate. Singurul meci oficial disputat dintre cele două a avut loc la Cupa Mondială din 2018, când sud-americanii s-au impus cu 1-0 grație unui gol înscris de Luis Suarez, care nu a fost inclus de Marcelo Bielsa în lotul pentru actualul turneu final.

Echipele probabile la Arabia Saudită – Uruguay

Arabia Saudită (4-3-3): Al Owais – Abdulhamid, Tambatki, Al Amri, Al Harbi – Al Juwayr, Kanno, Al Khaibari – Mandash, Al Buraikan, Al Dawsari;

Uruguay (4-4-2): Muslera – Varela, Caceres, Olivera, Vina – Valverde, Bentancur, Ugarte, Araujo – Vinas, Nunez;

Mănăstire UNESCO din Kiev, lovită în urma unui atac. Rusia: A fost lovită de o rachetă Patriot "expirată"Mănăstire UNESCO din Kiev, lovită în urma unui atac. Rusia: A fost lovită de o rachetă Patriot "expirată"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Observator
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Reziliază contractul și poate semna cu o rivală din SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Reziliază contractul și poate semna cu o rivală din SuperLiga. Exclusiv
19:35

LIVE VIDEOSpania – Capul Verde 0-0, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. “Furia Roja”, debut la Mondial
19:34

“Toți japonezii arată la fel”. Van der Vaart, declarație controversată după primul meci al Olandei de la Mondial
18:50

Ioan Ovidiu Sabău, prezentat oficial la Farul! Gică Popescu: “L-am dorit de mult timp”
18:38

OFICIAL | Maurizio Sarri a plecat de la Lazio şi a semnat tot în Serie A
18:27

Iran – Noua Zeelandă LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci echilibrat la Cupa Mondială
18:05

Valentin Țicu rămâne în Liga 1 după despărțirea de Dinamo. Cu cine a semnat fundașul
Vezi toate știrile
1 O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali 2 Revenire la FCSB. Se întoarce după trei luni! Gigi Becali a bătut palma cu el 3 VideoN-a durat mult! Noua regulă din fotbal a fost „ocolită”: tactica genială cu care a păcălit arbitrul 4 Universitatea Cluj a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul a fost prezentat oficial 5 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 6 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali