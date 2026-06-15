Arabia Saudită – Uruguay LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Sud-americanii vor să înceapă cu dreptul la WC26

Arabia Saudită și Uruguay se întâlnesc în noaptea de luni spre marți în cadrul unui meci contând pentru prima etapă din Grupa H de la Campionatul Mondial, din care mai fac parte Spania și Capul Verde. Duelul ce va avea loc pe Miami Stadium se anunță unul interesant, cele două naționale fiind obișnuite cu întâlnirile directe de la turneul final.

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Partida dintre Arabia Saudită și Uruguay va avea loc de la ora 01:00, LIVE pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meciul va fi transmis și în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Arabia Saudită – Uruguay LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Formația din orient se află la a șaptea ei participare la un Campionat Mondial și speră să își egaleze performanța de la primul la care a participat, cel din 1994, unde a trecut de grupe și a ajuns până în optimi. De cealaltă parte, Uruguay, dublă campioană mondială, visează și ea la trei puncte care să îi permită ulterior să se lupte cu Spania pentru primul loc din Grupa H.

La turneul final precedent, Arabia Saudită a ieșit în evidență prin surpriza turneului, atunci când a învins-o pe Argentina cu 2-1 în faza grupelor. În 2022, Uruguay a fost protagonista unui șoc, deoarece nu a reușit să ajungă în fazele eliminatorii dintr-o grupă cu Portugalia, Coreea de Sud și Ghana.

În amicalele disputate înainte de Mondial, naționala lui Gergios Donis a înregistrat trei eșecuri, o remiză și o singură victorie, aceea venind contra celor din Puerto Rico. Uruguay nu stă nici ea mai bine, ținând cont că în partidele de pregătire a avut un bilanț de două victorii, trei remize și un eșec.