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Japonia – Suedia LIVE VIDEO (02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă aprigă pentru pentru calificare

Dan Roșu Publicat: 25 iunie 2026, 16:26

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Japonia – Suedia LIVE VIDEO (02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă aprigă pentru pentru calificare

Jucătorii Suediei sărbătoresc marcarea unui gol - Getty Images

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Japonia şi Suedia se întâlnesc în ultima rundă de meciuri din Grupa F. Partida se va desfăşura vineri dimineaţă, de la ora 02:00, în exclusivitate pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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După primele două meciuri, niponii sunt pe locul 2, cu 4 puncte, şi Suedia e pe 3, cu 3 puncte. În celalălalt meci al grupei se întâlnesc Olanda (locul 1) şi Tunisia, echipa de pe locul 4, care e deja eliminată din competţie.

Japonia – Suedia LIVE VIDEO, de la ora 02:00

Japonia poate câştiga şi Grupa F, dacă va obţine un rezultat mai bun decât cel al Olandei din meciul cu Tunisia. Şi Suedia poate termina pe prima poziţie, dacă va învinge echipa asiatică şi Olanda nu va trece de Tunisia. De asemenea, în cazul unui egal între Japonia şi Suedia, cele două au şanse mari să ajungă împreună în şaisprezecimi.

Dacă vorbim despre cele mai bune rezultate obţinute de cele două echipe la Mondiale, Suedia se poate lăuda cu finala din 1958, pierdut însă cu 2-5 în faţa Braziliei.

De partea cealaltă, niponii sunt la a opta prezenţă la Campionatele Mondiale. Ei au atins optimile de finală în patru rânduri, 2002, 2010, 2018 şi 2022.

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Japonia – Suedia | Echipele probabile

  • Japonia (3-4-3): Suzuki – Tomiyasu, Itakura, Ito – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – Ito, Kamada, Ueda
  • Suedia (3-5-2): Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelof – Elanga, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson – Gyokeres, Isak
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