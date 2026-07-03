Julian Nagelsmann și suma uriașă încasată după ce va fi demis! Își încheie mandatul pe banca Germaniei

Naționala Germaniei a înregistrat o nouă rușine la Campionatul Mondial, gruparea „panzerelor” fiind eliminată la loviturile de departajare de Paraguay, într-un duel din șaisprezecimile competiției.

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Julian Nagelsmann va fi demis din funcția de selecționer, iar locul acestuia pe banca tehnică ar urma să fie luat de Jurgen Klopp, fostul antrenor al celor de la Liverpool.

Julian Nagelsmann primește o avere pentru a părăsi naționala Germaniei

Este final de mandat pentru Julian Nagelsmann pe banca naționalei Germaniei, asta după parcursul dezamăgitor al echipei la acest Campionat Mondial.

Federația l-a sfătuit pe acesta să-și dea demisia, dar este capăt de drum oricum pentru antrenor, urmând să fie demis forțat. Chiar și așa, tehnicianul va primi o sumă uriașă pentru a părăsi selecționata „panzerelor”.

Jurnaliștii de la BILD scriu că acesta va primi compensații în valoare de șapte milioane de euro, suma reprezentând salariile pe următoarele 12 luni. El mai avea contract până în iulie 2028.