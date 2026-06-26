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La ce ore sunt azi cele mai tari meciuri de la Campionatul Mondial şi pe ce canale sunt transmise

Dan Roșu Publicat: 26 iunie 2026, 8:00

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La ce ore sunt azi cele mai tari meciuri de la Campionatul Mondial şi pe ce canale sunt transmise

Kylian Mbappe, în tricoul Franţei - Getty Images

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Vineri este a treia zi care ne aduce meciuri decisive din grupele Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

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Cel mai tare meci al zilei este Norvegia – Franţa, duelul dintre Haaland şi Mbappe, ce va începe la ora 22:00 şi va fi transmis pe Antena 1 şi AntenaPLAY. De la aceeaşi oră, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY e Senegal – Irak.

Pe ce canale TV se văd meciurile de joi, de la Campionatul Mondial

  • Norvegia – Franţa (vineri, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Senegal – Irak (vineri, 22:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • Uruguay – Spania (sâmbătă, 03:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Capul Verde – Arabia Saudită (sâmbătă, 03:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • Noua Zeelandă – Belgia (sâmbătă, 06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Egipt – Iran (sâmbătă, 06:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Pe ce canale din AntenaPLAY poţi vedea meciurile de azi

  • Norvegia – Franţa – AICI
  • Senegal – Irak – AICI
  • Uruguay – Spania – AICI
  • Capul Verde – Arabia Saudită – AICI
  • Noua Zeelandă – Belgia – AICI
  • Egipt – Iran – AICI
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Cine va marca mai multe goluri în Norvegia - Franţa, Erling Haaland sau Kylian Mbappe?

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