La ce ore sunt azi cele mai tari meciuri de la Campionatul Mondial şi pe ce canale sunt transmise

Vineri este a treia zi care ne aduce meciuri decisive din grupele Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

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Cel mai tare meci al zilei este Norvegia – Franţa, duelul dintre Haaland şi Mbappe, ce va începe la ora 22:00 şi va fi transmis pe Antena 1 şi AntenaPLAY. De la aceeaşi oră, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY e Senegal – Irak.

Pe ce canale TV se văd meciurile de joi, de la Campionatul Mondial

Norvegia – Franţa (vineri, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Senegal – Irak (vineri, 22:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Uruguay – Spania (sâmbătă, 03:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Capul Verde – Arabia Saudită (sâmbătă, 03:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Noua Zeelandă – Belgia (sâmbătă, 06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Egipt – Iran (sâmbătă, 06:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Pe ce canale din AntenaPLAY poţi vedea meciurile de azi