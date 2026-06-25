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La ce ore sunt meciurile de azi de la Campionatul Mondial şi pe ce canale sunt

Dan Roșu Publicat: 25 iunie 2026, 8:52

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La ce ore sunt meciurile de azi de la Campionatul Mondial şi pe ce canale sunt

Cupa Mondială - Getty Images

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Joi este ziua 2 cu meciuri decisive din faza grupelor Campionatului Mondial, competiţie care se desfăşoară până pe 19 iulie, exclusiv în Universul Antena.

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Primele partide se vor desfăşura de la ora 23:00, în Grupa E. E vorba de duelurile Ecuador – Germania şi Curacao – Coasta de Fildeş. Showul continuă la ora 02:00, cu Japonia – Suedia şi Tunisia – Olanda, în Grupa F. La final Grupa D ne aduce Turcia – SUA şi Paraguay – Australia, de la ora 05:00.

Pe ce canale TV se văd meciurile de joi, de la Campionatul Mondial

  • Ecuador – Germania (ora 23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Curacao – Coasta de Fildeş (ora 23:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • Japonia – Suedia (ora 02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Tunisia – Olanda (ora 02:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • Paraguay – Australia (ora 05:00, Antena 3 şi AntenaPLAY)
  • Turcia – SUA (ora 05:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Pe ce canale din AntenaPLAY poţi vedea meciurile de azi

  • Ecuador – Germania AICI
  • Curacao – Coasta de Fildeş AICI
  • Japonia – Suedia AICI
  • Tunisia – Olanda AICI
  • Paraguay – Australia AICI
  • Turcia – SUA AICI
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