La ce ore sunt meciurile de azi de la Campionatul Mondial şi pe ce canale sunt

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Joi este ziua 2 cu meciuri decisive din faza grupelor Campionatului Mondial, competiţie care se desfăşoară până pe 19 iulie, exclusiv în Universul Antena.
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Primele partide se vor desfăşura de la ora 23:00, în Grupa E. E vorba de duelurile Ecuador – Germania şi Curacao – Coasta de Fildeş. Showul continuă la ora 02:00, cu Japonia – Suedia şi Tunisia – Olanda, în Grupa F. La final Grupa D ne aduce Turcia – SUA şi Paraguay – Australia, de la ora 05:00.
Pe ce canale TV se văd meciurile de joi, de la Campionatul Mondial
- Ecuador – Germania (ora 23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
- Curacao – Coasta de Fildeş (ora 23:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- Japonia – Suedia (ora 02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
- Tunisia – Olanda (ora 02:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- Paraguay – Australia (ora 05:00, Antena 3 şi AntenaPLAY)
- Turcia – SUA (ora 05:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Pe ce canale din AntenaPLAY poţi vedea meciurile de azi
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