Programul zilei a 15-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciuri tari pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial continuă pe 25 și 26 iunie cu meciuri tari, în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY! Iată programul complet al zilei a 15-a de la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

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Ziua a 15-a va începe cu duelurile din Grupa E de la Campionatul Mondial. Curacao – Coasta de Fildeș și Ecuador – Germania sunt partidele care se vor juca de la ora 23:00.

Programul complet al zilei a 15-a de la Campionatul Mondial

Înainte de aceste dueluri, Germania conduce Grupa E, cu 6 puncte și este sigură de calificarea în fazele eliminatorii. Poziția a 2-a este ocupată de Coasta de Fildeș, în timp ce Ecuador și Curacao se află pe pozițiile 3 și 4, cu câte 1 punct.

Spectacolul de la Campionatul Mondial va continua de la ora 02:00, cu duelurile Japonia – Suedia și Tunisia – Țările de Jos, din Grupa F.

Selecționata lui Ronald Koeman este pe primul loc în această grupă, înainte de etapa a 3-a, cu 4 puncte. Pe 2 se află Japonia, la egalitate cu liderul, în timp ce Suedia ocupă locul al 3-lea. Pe ultimul loc se află Tunisia, care nu a obținut niciun punct în primele 2 meciuri jucate la acest turneu final.