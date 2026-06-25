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Programul zilei a 15-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciuri tari pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY

Alex Ioniță Publicat: 25 iunie 2026, 6:25

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Programul zilei a 15-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciuri tari pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY

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Campionatul Mondial continuă pe 25 și 26 iunie cu meciuri tari, în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY! Iată programul complet al zilei a 15-a de la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

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Ziua a 15-a va începe cu duelurile din Grupa E de la Campionatul Mondial. Curacao – Coasta de Fildeș și Ecuador – Germania sunt partidele care se vor juca de la ora 23:00.

Programul complet al zilei a 15-a de la Campionatul Mondial

Înainte de aceste dueluri, Germania conduce Grupa E, cu 6 puncte și este sigură de calificarea în fazele eliminatorii. Poziția a 2-a este ocupată de Coasta de Fildeș, în timp ce Ecuador și Curacao se află pe pozițiile 3 și 4, cu câte 1 punct.

Spectacolul de la Campionatul Mondial va continua de la ora 02:00, cu duelurile Japonia – Suedia și Tunisia – Țările de Jos, din Grupa F.

Selecționata lui Ronald Koeman este pe primul loc în această grupă, înainte de etapa a 3-a, cu 4 puncte. Pe 2 se află Japonia, la egalitate cu liderul, în timp ce Suedia ocupă locul al 3-lea. Pe ultimul loc se află Tunisia, care nu a obținut niciun punct în primele 2 meciuri jucate la acest turneu final.

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Ultimele meciuri ale zilei cu numărul 15 vor începe de la ora 05:00. Paraguay – Australia și Turcia – SUA sunt meciurile din etapa cu numărul 3 a Grupei D.

Înainte de aceste dueluri, SUA se află pe primul loc în grupă, cu 6 puncte, având calificarea deja asigurată. Pe 2 și 3 se află Australia și Paraguay, cu câte 3 puncte, în timp ce ultima poziție este ocupată de Turcia, selecționată deja eliminată de la Mondial, cu 0 puncte.

Meciurile din ziua a 15-a de la Campionatul Mondial:

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  • Curacao – Coasta de Fildeș (22:00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
  • Ecuador – Germania (22:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)
  • Japonia – Suedia (02:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)
  • Tunisia – Țările de Jos (02:00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
  • Paraguay – Australia (05:00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
  • Turcia – SUA (05:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)
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