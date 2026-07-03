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Lamine Yamal, performanță impresionantă la Cupa Mondială! Doar al treilea care a reușit asta din 1966 încoace

Daniel Işvanca Publicat: 3 iulie 2026, 16:36

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Lamine Yamal, performanță impresionantă la Cupa Mondială! Doar al treilea care a reușit asta din 1966 încoace

Lamine Yamal / Profimedia

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Lamine Yamal a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Spaniei în succesul cu scorul de 3-0 în fața Austriei. Puștiul-minune al Barcelonei a „strălucit” iarăși la Cupa Mondială și a stabilit și o bornă impresionantă la acest turneu final.

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Internaționalul iberic este abia al treilea jucător sub 21 de ani care reușește această performanță la un Campionat Mondial, din anul 1966 încoace.

Lamine Yamal, performanță sclipitoare la Cupa Mondială

Lamine Yamal este unul dintre marile talente ale fotbalului internațional, iar evoluțiile sale de la acest Campionat Mondial au atras atenția specialiștilor, ba chiar au dat peste cap statisticile.

La partida contra Austriei, starul Barcelonei a ajuns la 30 de driblinguri reușite la turneele finale, fiind al treilea jucător sub 21 de ani care reușește acest număr minim la un Campionat Mondial, după Kylian Mbappe (2018) și Jamal Musiala (2022).

Până acum, Lamine Yamal a punctat o singură dată la Cupa Mondială, în duelul din faza grupelor, contra selecționatei Arabiei Saudite.

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