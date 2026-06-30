Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Marocanii au ieşit pe străzile olandeze după calificarea în optimi şi a început bătaia! S-a lăsat cu arestări! Scene teribile

Marocanii au ieşit pe străzile olandeze după calificarea în optimi şi a început bătaia! S-a lăsat cu arestări! Scene teribile

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iunie 2026, 9:49

Comentarii
Marocanii au ieşit pe străzile olandeze după calificarea în optimi şi a început bătaia! S-a lăsat cu arestări! Scene teribile

Haos pe străzile din Haga, după ce Maroc a învins Olanda la Mondial / captura video X

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Numeroşi marocani au ieşit pe străzile din Haga după ce naţionala lui Mohamed Ouahbi (49 de ani) a eliminat dramatic Olanda, la loviturile de departajare, şi s-a calificat în optimile Campionatului Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marocanii au sărbătorit succesul echipei lor, au arborat steagul ţării lor, dar au avut loc şi incidente violente. Unii marocani i-au lovit pe poliţişti. Oamenii legii au folosit şi ei bastonul din dotare în încăierarea cu fanii marocani.

Haos pe străzile din Haga, după ce Maroc a eliminat Olanda de la Mondial!

Sute de poliţişti au intervenit pentru a-i dispersa pe marocani, după ieşirea acestora pe stradă. Oamenii legii au folosit tunurile cu apă în încercarea de a-i împrăştia pe marocani, având în vedere că oraşul devenea blocat. Poliţiştii au făcut mai multe arestări după incidentele din Haga.

Circa 420.000 de marocani locuiesc în Olanda, acesta fiind al doilea cel mai mare grup imigrant de acolo. Marocanii reprezintă aproape 2.5% din populaţia de aproape 18.5 milioane de persoane a Ţărilor de Jos.

Maroc va juca împotriva Canadei în optimile de finală, într-un meci care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00 (n.r: ora României), la Houston. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă

 

România va plăti marţi un preţ fără precedent pe curent. Record istoric de temperaturăRomânia va plăti marţi un preţ fără precedent pe curent. Record istoric de temperatură
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Săli fără AC şi temperaturi infernale la BAC. De ce şi-au rescris lucrările unii elevi
Observator
Săli fără AC şi temperaturi infernale la BAC. De ce şi-au rescris lucrările unii elevi
E oficial! Mihai Pintilii revine pe bancă! Echipa pentru care a semnat: „Nu câştig mai mult decât la FCSB”
Fanatik.ro
E oficial! Mihai Pintilii revine pe bancă! Echipa pentru care a semnat: „Nu câştig mai mult decât la FCSB”
9:30

Coasta de Fildeş – Norvegia LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Erling Haaland caută un duel de vis cu Brazilia
9:08

Zlatan Ibrahimovic l-a “distrus” după ce favorita a fost eliminată de la Mondial: “E vina lui. Arată ce eşti”
9:03

FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru”
8:55

Presa din Germania n-a avut milă de echipa lui Nagelsmann: “Performanţă dezastruoasă”
8:51

Ronald Koeman a ripostat după ce a fost făcut praf în urma eliminării Olandei: “Puţin îmi pasă”
8:39

Ştim primul meci din optimile Campionatului Mondial! Cu cine se duelează “pariul” lui Deschamps pentru sferturi
Vezi toate știrile
1 Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant! 2 CFR Cluj a dat lovitura! L-a transferat pe fotbalistul dorit de Rapid 3 E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid! 4 Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1 5 S-a aflat cine este jucătorul de la Cupa Mondială cu care Ioan Varga negociază transferul la CFR 6 Unul dintre golgheterii Ligii 1 ar putea pleca pentru 500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB