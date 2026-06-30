Marocanii au ieşit pe străzile olandeze după calificarea în optimi şi a început bătaia! S-a lăsat cu arestări! Scene teribile

Haos pe străzile din Haga, după ce Maroc a învins Olanda la Mondial / captura video X

Numeroşi marocani au ieşit pe străzile din Haga după ce naţionala lui Mohamed Ouahbi (49 de ani) a eliminat dramatic Olanda, la loviturile de departajare, şi s-a calificat în optimile Campionatului Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Marocanii au sărbătorit succesul echipei lor, au arborat steagul ţării lor, dar au avut loc şi incidente violente. Unii marocani i-au lovit pe poliţişti. Oamenii legii au folosit şi ei bastonul din dotare în încăierarea cu fanii marocani.

Haos pe străzile din Haga, după ce Maroc a eliminat Olanda de la Mondial!

Sute de poliţişti au intervenit pentru a-i dispersa pe marocani, după ieşirea acestora pe stradă. Oamenii legii au folosit tunurile cu apă în încercarea de a-i împrăştia pe marocani, având în vedere că oraşul devenea blocat. Poliţiştii au făcut mai multe arestări după incidentele din Haga.

Circa 420.000 de marocani locuiesc în Olanda, acesta fiind al doilea cel mai mare grup imigrant de acolo. Marocanii reprezintă aproape 2.5% din populaţia de aproape 18.5 milioane de persoane a Ţărilor de Jos.

Maroc va juca împotriva Canadei în optimile de finală, într-un meci care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00 (n.r: ora României), la Houston. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.