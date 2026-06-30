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Martinelli, eroul neașteptat al Braziliei: „Încă nu realizezez ce s-a întâmplat!” Ce spune despre decizia lui Ancelotti

Sebastian Ujica Publicat: 30 iunie 2026, 0:45

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Martinelli, eroul neașteptat al Braziliei: Încă nu realizezez ce s-a întâmplat!” Ce spune despre decizia lui Ancelotti

Gabriel Martinelli a marcat golul calificării pentru Brazilia contra Japoniei / Getty Images

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Brazilia a reușit să se califice în optimile Campionatului Mondial după 2-1 în fața Japoniei. A fost o victorie dramatică, după ce niponii au condus cu 1-0 la pauză.

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Casemiro a reușit să egaleze și, când toată lumea se pregătea de prelungiri, Gabriel Martinelli a reușit să înscrie golul victoriei.

Martinelli, eroul Braziliei

Deși campion în Premier League cu Arsenal, Martinelli nu era văzut ca o variantă viabilă pentru atacul Braziliei pe finalul meciului cu Japonia: fanii au fluierat în momentul în care a fost trimis pe teren! Era dorită intrarea lui Neymar! Însă Ancelotti l-a preferat pe Martinelli și l-a trimis în atac, nu în banda stângă unde evoluează la echipa de club.

„Nici n-am cuvinte să descriu bucuria pe care o am acum în suflet, văzând tot poporul brazilian fericit cu această calificare. Familia mea e aici, soția, mama, tatăl meu, prietenii… E greu de explicat ce simt acum. Cred că o să realizez pe deplin abia peste ceva timp. Vorbeam cu familia zilele trecute… la meciul trecut am trimis o minge în bară și știam că voi mai avea o șansă. Slavă Domnului, astăzi am reușit să înscriu golul calificării. Sunt foarte fericit pentru meciul făcut de întreaga echipă, toți au dat totul pe teren pe parcursul întregului joc. Pur și simplu n-am cuvinte.

(nr. despre sângele de pe față) La un corner, am mers să fac un blocaj pentru Gabi și cred că fundașul lor lateral mi-a dat un cot în ochi. Cred că și sângerează puțin. Dar a meritat, a meritat din plin.

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(nr. despre poziția de atacant) La Arsenal, e clar că nu joc prea des pe această poziție, dar pot să o fac. Mister a vorbit cu mine și mi-a spus că pot juca acolo, intrând mai mult în centru. Așa că sunt fericit că pot ajuta echipa, indiferent dacă joc în banda stângă sau mai mult pe centru, la mijlocul terenului. Sunt bucuros să ajut echipa, indiferent de poziție. Pe orice post mă va pune în teren, voi încerca să ajut Brazilia cât mai bine” a spus Gabriel Martinelli la finalul partidei.

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