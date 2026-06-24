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“Messi ce să zică?”. Cristiano Ronaldo, “taxat” după ce a spus “M-am întors” la finalul meciului cu Uzbekistan

Andrei Nicolae Publicat: 24 iunie 2026, 23:00

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Messi ce să zică?. Cristiano Ronaldo, taxat după ce a spus M-am întors la finalul meciului cu Uzbekistan

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci al Portugaliei / Profimedia

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Cristiano Ronaldo a ieșit în evidență în partida dintre Portugalia și Uzbekistan, încheiată cu scorul de 5-0. “CR7” a reușit să marcheze două ori și a intrat în istoria fotbalului, iar la finalul partidei, când camerele erau pe el, a spus de două ori “M-am întors”, replica sa atrăgând și reacții mai acide, cum a fost cea a lui Gabriel Tamaș.

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Ronaldo a devenit marți seara unicul jucător din istoria fotbalului care reușește să marcheze la șase ediții de cupe mondiale, după ce și-a trecut de două ori numele pe tabelă în duelul cu Uzbekistan. După ce meciul s-a încheiat, din dorința de a le da o replică celor care l-au contestat după partida din prima etapă din grupe, 0-0 cu RD Congo, atacantul lusitan a spus către camere că “s-a întors”.

Gabriel Tamaș: “Cu Uzbekistan, poate era «back» și altul”

Momentul devenit viral a fost analizat din studioul “Toată lumea la Antena” de către Dan Alexa și Gabriel Tamaș, cel din urmă fiind mai critic la adresa lui Ronaldo. Fostul fundaș este de părere că replica lui “CR7” nu își avea locul ținând cont de valoarea adversarului pe care Portugalia l-a întâlnit.

Gabriel Tamaș: “Nu știu cât de «back» (n.r. revenit). Cu Uzbekistan, poate era «back» și altul. Nu negăm (n.r. că e un jucător foarte bun)”.

Dan Alexa: “Totuși, are 41 de ani, dar te bucuri pentru el, pentru că noi trebuie să fim bucuroși că am fost contemporani cu ei. Cu Messi, cu Cristiano, sâmbătă de sâmbătă ne uitam la ei și într-adevăr cei doi sunt absolut fenomenali.

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Cred că au fost cei mai buni din istorie. Mi-ar fi părut rău, deși eu sunt fan Messi (n.r. să nu facă și Ronaldo ceva)”.

Tamaș: “Păi bine, dar aroganța asta, «I’m back, I’m back». Messi ce trebuia să zică?”.

Ronaldo și Portugalia mai au un meci de disputat în faza grupelor de la Cupa Mondială, unul care poate decide ocupanta primului loc din Grupa K. Pe 28 iunie, lusitanii întâlnesc Columbia de la ora 02:30, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY.

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