“N-ai nicio şansă” Întrebarea care l-a făcut pe Jurgen Klopp să plece: “Mă aduci în situaţia asta”

Jurgen Klopp (59 de ani) e analist TV în perioada Campionatului Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Fostul internaţional german Bastian Schweinsteiger (41 de ani) se află în centrul unui scandal, după ce a făcut o declaraţie controversată legată de meciul Germania – Coasta de Fildeş 2-1. Schweinsteiger a fost acuzat de “stereotipuri rasiale”, după ce, în calitatea lui de expert al postului naţional din Germania, ARD, a declarat că ivorienii au jucat un “fotbal african”. El a caracterizat jocul ivorienilor ca fiind “un pic neortodox uneori, un pic sălbatic, imprevizibil”.

Jurgen Klopp a refuzat să comenteze scandalul în care a fost implicat Schweinsteiger: “Nu ai nicio șansă să-ți răspund la această întrebare”

O jurnalistă germană l-a rugat pe Klopp să comenteze declaraţiile lui Schweinsteiger, dar fostul antrenor al lui Liverpool a refuzat să facă acest lucru şi a plecat de la interviu.

“Nu, nu! Nu ai nicio șansă să-ți răspund la această întrebare. Tuturor le place polemica, așa că vrei să mă aduci în situația asta. Nu e treaba mea să le placă tuturor, dar e un subiect serios și nici măcar nu știu ce e potrivit să spun.

Pentru poporul african e una, pentru alții e cu totul altceva. Pentru Dumnezeu, am crezut că nu mă va întreba nimeni despre asta, dar ai găsit un moment și, în mod surprinzător, ești din Germania. Asta m-a surprins cel mai mult”, a spus Klopp, înainte de a pleca.