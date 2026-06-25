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“N-ai nicio şansă” Întrebarea care l-a făcut pe Jurgen Klopp să plece: “Mă aduci în situaţia asta”

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iunie 2026, 13:22

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N-ai nicio şansă Întrebarea care l-a făcut pe Jurgen Klopp să plece: Mă aduci în situaţia asta

Jurgen Klopp, în timpul unui eveniment / Profimedia Images

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Jurgen Klopp (59 de ani) e analist TV în perioada Campionatului Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Fostul internaţional german Bastian Schweinsteiger (41 de ani) se află în centrul unui scandal, după ce a făcut o declaraţie controversată legată de meciul Germania – Coasta de Fildeş 2-1. Schweinsteiger a fost acuzat de “stereotipuri rasiale”, după ce, în calitatea lui de expert al postului naţional din Germania, ARD, a declarat că ivorienii au jucat un “fotbal african”. El a caracterizat jocul ivorienilor ca fiind “un pic neortodox uneori, un pic sălbatic, imprevizibil”.

Jurgen Klopp a refuzat să comenteze scandalul în care a fost implicat Schweinsteiger: “Nu ai nicio șansă să-ți răspund la această întrebare”

O jurnalistă germană l-a rugat pe Klopp să comenteze declaraţiile lui Schweinsteiger, dar fostul antrenor al lui Liverpool a refuzat să facă acest lucru şi a plecat de la interviu.

“Nu, nu! Nu ai nicio șansă să-ți răspund la această întrebare. Tuturor le place polemica, așa că vrei să mă aduci în situația asta. Nu e treaba mea să le placă tuturor, dar e un subiect serios și nici măcar nu știu ce e potrivit să spun.

Pentru poporul african e una, pentru alții e cu totul altceva. Pentru Dumnezeu, am crezut că nu mă va întreba nimeni despre asta, dar ai găsit un moment și, în mod surprinzător, ești din Germania. Asta m-a surprins cel mai mult”, a spus Klopp, înainte de a pleca.

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Creatorul german de conținut Patrick Schnitzler a susţinut că Schweinsteiger s-ar face vinovat de “stereotipuri rasiale”. Philipp Awounou, jurnalist şi autor german, nu a fost atât de vehement, catalogând declaraţiile lui Schweinsteiger drept “problematice”, dar neacuzându-l de rasism.

“În spatele unor atribute precum «sălbatic» și «imprevizibil» se ascund stereotipuri mai vechi decât fotbalul și care au rădăcini rasiste, coloniale. În trecut, persoanele de culoare de origine africană erau stigmatizate ca fiind necivilizate, diferite și potențial periculoase”, a spus Philipp Awounou.

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