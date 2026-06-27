“Nu trebuie să ne lăsăm duşi de val”. Ousmane Dembele, apel la calm după ce Franţa a dat recital cu Norvegia

Ousmane Dembele (29 de ani) a oferit prima reacţie, după ce Franţa a învins categoric Norvegia, scor 4-1, în ultima etapă a Grupei I. Francezii s-au calificat în şaisprezecimile Campionatului Mondial de pe primul loc, urmând să înfrunte Suedia.
Ousmane Dembele a avut un meci de vis la Boston. Deţinătorul Balonului de Aur a marcat un hat-trick istoric în prima repriză a partidei cu Norvegia.
Ousmane Dembele, prima reacţie după Norvegia – Franţa 1-4
Ousmane Dembele a făcut un apel la calm, după ce Franţa a obţinut victorii pe linie în Grupa I de la Mondial. Starul lui PSG a subliniat că pentru echipă urmează meciuri extrem de dificile, dorind ca Franţa să le câştige pe toate.
“Rămânem concentraţi. Era important să câştigăm grupa. Vrem să câştigăm fiecare meci, dar vom rămâne concentraţi pentru că ceea ce urmează e important. Avem nevoie de comunicare, sunt jucători de calitate, atât pe teren, cât şi pe bancă. Ne putem înţelege mai bine dacă vom comunica. Trebuie să continuăm tot aşa.
E un moment unic şi important pentru mine. Cred că am influenţat jocul mai mult. Cel mai important e să rămân concentrat. Urmează lucruri importante, mă simt foarte bine, atât pe teren, cât şi cu echipa. Trebuie să ne gândim la echipă, Norvegia a schimbat mulţi jucători. Trebuie să câştigăm în continuare şi să ne concentram. Nu trebuie să ne lăsăm duşi de val“, a declarat Ousmane Dembele, conform rmcsport.bfmtv.com, după Norvegia – Franţa 1-4.
Norvegia – Franţa 1-4
La Foxborough, toată lume aştepta duelul dintre Mbappe şi Haaland, dar la rampă a ieşit Balonul de Aur al anului trecut, Ousmane Dembele. Însă Mbappe şi-a făcut simţită prezenţa încă din primul minut, când a lovit bara porţii lui Selvik. Golul a venit destul d erepede, în minutul 7, când Mbappe a fost omul cu assistul şi Dembele a deschis scorul. Cei doi au conlucrat şi la golul din minutul 20, cu Dembele autor, dar norvegienii au revenit în joc după numai un minut, prin golul lui Thelo Asgaard. Dembele şi-a completat însă tripla, în minutul 32, şi la pauză francezii aveau avantaj de două goluri.
În partea secundă, Maignan a apărat un penalti executat de Jorgen Strand Larsen, în minutul 50, pentru ca în minutul 72 tot goalkeeperul Les Bleus să scoată şutul lui Bobb, din careu. Desire Doue a marcat al patrulea gol al cocşilor galici, în al patrulea minut al prelungirilor, iar Franţa – Norvegia s-a încheiat 4-1, o victorie pe care francezii au dedicat-o şi selecţionerului Didier Deschamps, care şi-a înmormântat mama în aceste zile, el fiind înlocuit pe banca echipei de secundul Guy Stephan.
Francezii au câştigat grupa I, cu 9 puncte, evittând jumătatea de tablou cu Argentina şi Brazilia. Norvegia este a doua, cu 6 puncte – ambele echipe mergând în şaisprezecimi. Senegal, cu 3 puncte, mai speră în calificare, în timp ce Irak a încheiat fără punct turneul final.
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