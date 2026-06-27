“Nu trebuie să ne lăsăm duşi de val”. Ousmane Dembele, apel la calm după ce Franţa a dat recital cu Norvegia

Ousmane Dembele (29 de ani) a oferit prima reacţie, după ce Franţa a învins categoric Norvegia, scor 4-1, în ultima etapă a Grupei I. Francezii s-au calificat în şaisprezecimile Campionatului Mondial de pe primul loc, urmând să înfrunte Suedia.

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Ousmane Dembele a avut un meci de vis la Boston. Deţinătorul Balonului de Aur a marcat un hat-trick istoric în prima repriză a partidei cu Norvegia.

Ousmane Dembele, prima reacţie după Norvegia – Franţa 1-4

Ousmane Dembele a făcut un apel la calm, după ce Franţa a obţinut victorii pe linie în Grupa I de la Mondial. Starul lui PSG a subliniat că pentru echipă urmează meciuri extrem de dificile, dorind ca Franţa să le câştige pe toate.

“Rămânem concentraţi. Era important să câştigăm grupa. Vrem să câştigăm fiecare meci, dar vom rămâne concentraţi pentru că ceea ce urmează e important. Avem nevoie de comunicare, sunt jucători de calitate, atât pe teren, cât şi pe bancă. Ne putem înţelege mai bine dacă vom comunica. Trebuie să continuăm tot aşa.

E un moment unic şi important pentru mine. Cred că am influenţat jocul mai mult. Cel mai important e să rămân concentrat. Urmează lucruri importante, mă simt foarte bine, atât pe teren, cât şi cu echipa. Trebuie să ne gândim la echipă, Norvegia a schimbat mulţi jucători. Trebuie să câştigăm în continuare şi să ne concentram. Nu trebuie să ne lăsăm duşi de val“, a declarat Ousmane Dembele, conform rmcsport.bfmtv.com, după Norvegia – Franţa 1-4.