Pe ce canale TV şi la ce ore se văd meciurile de azi de la Campionatul Mondial 2026. Toate partidele sunt în AntenaPLAY

Miercuri, 24 iunie, încep meciurile decisive pentru calificarea în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

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Primele şase meciuri care se vor desfăşura sunt Bosnia – Qatar şi Elveţia – Canada (22:00), din Grupa B, Scoţia – Brazilia şi Maroc – Haiti (ora 01:00), din Grupa C şi Cehia – Mexic şi Africa de Sud – Coreea de Sud (04:00), din Grupa A.

Pe ce canale TV se văd meciurile de miercuri, de la Campionatul Mondial

Elveţia – Canada (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Bosnia – Qatar (22:00, Antena3 CNN şi AntenaPLAY)

Scoţia – Brazilia (01:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Maroc – Haiti (01:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cehia – Mexic (04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Africa de Sud – Coreea de Sud (04:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Când se poate juca Argentina – Portugalia

Pentru ca Messi şi Ronaldo să se dueleze la cel mai înalt nivel încă din sferturi, trebuie în primul rând ca Portugalia să îşi câştige şi ea grupa, precum Argentina. Pentru asta, lusitanii au nevoie de o victorie în ultimul meci, contra Columbiei.

În acest scenariu, dacă cele două vor câştiga partidele din şaisprezecimi şi optimi, ar urma să se întâlnească în faza sferturilor de finală, pe 12 iulie, de la ora 04:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

În cazul în care Portugalia nu va trece de Columbia şi va termina pe locul 2 în Grupa K, atunci Ronaldo şi Messi se mai pot întâlni doar în marea finală a Mondialului, ce va avea loc pe 19 iulie, de la ora 22:00.